Экономика 20 минут назад

У Зеленского обвинили АЗС в монопольном сговоре из-за снятия с продажи брендового горючего

Оснований для ограничения продажи брендового топлива в Украине нет, считают на Банковой

Юлия Свириденко. Фото: Офис президента Юлия Свириденко. Фото: Офис президента
Юлия Свириденко. Фото: Офис президента

В Офисе президента заявили, что введение государственного регулирования на рынке горючего — вынужденное для нецивилизованного рынка мероприятие, а снятие с продажи брендового горючего — демонстрация монопольного сговора.

Об этом заявила заместитель главы ОП Юлия Свириденко в комментарии "Укринформу".

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Снятие с продажи брендового горючего — очередная демонстрация монопольного сговора. Ни одна из сетей не везет специально отдельное горючее для его использования в качестве брендового. Об этом свидетельствуют данные по импорту нефтепродуктов. Горючее становится брендовым, когда прямо на нефтебазе менеджмент сети АЗК добавляет в горючее специальную присадку, цена которой почти не влияет на цену брендового горючего. Однако дополнительная цена, которую платят покупатели, — почти $50 на тонне", — заявила она.

По ее словам, и базовое горючее, и присадки есть в достаточном количестве, поэтому оснований для ограничения продажи брендового горючего в Украине нет.

"Единственная цель — давление на правительство", — сказала Свириденко.

Напомним, 14 мая Кабмин принял постановление, которым вводится предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизтоплива (7 грн/литр) и бензина (5 грн/литр).

Читайте также:
В Украине подешевел бензин после введения госрегулирования цен на топливо

После этого сети автозаправочных комплексов WOG и ОККО заявили, что прекращают реализацию премиального топлива в связи с постановлением, которое предусматривает введение временного государственного регулирования цен на топливо.

Вскоре азербайджанская сеть АЗС SOCAR также перестала продавать премиальное топливо.

Однако 17 мая Минэкономики заявило, что постановление Кабмина об установлении максимальной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо не касается премиального топлива.

Часть сетей АЗС возобновили продажу премиального топлива после разъяснения Минэкономики, что предельная торговая надбавка не касается брендовых бензинов и дизтоплива.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине подешевел бензин после введения госрегулирования цен на топливо
В Украине подешевел бензин после введения госрегулирования цен на топливо
Часть сетей АЗС возобновили продажу премиального топлива после разъяснения Минэкономики
Часть сетей АЗС возобновили продажу премиального топлива после разъяснения Минэкономики
СБУ прикрыла подпольный нефтеперерабатывающий завод с месячным оборотом в 1 млн грн (ФОТО)
СБУ прикрыла подпольный нефтеперерабатывающий завод с месячным оборотом в 1 млн грн (ФОТО)
Загрузка...
Новое видео
Борис Шестопалов: Что сегодня делает бизнес более устойчивым?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Украине планируют создать самолет дальнего радиолокационного действия

  3. Оптимістичний прогноз для гривні: нацвалюта буде зміцнюватися через митницю та євробонди

  4. В ЮНИСЕФ призывают богатые страны поделиться вакцинами от COVID-19

  5. Минэкономики: госрегулирование цен не распространяется на премиальный бензин

Ивент
Антикризовий PR-марафон: комунікації під час всеосяжного хаосу
Антикризовий PR-марафон: комунікації під час всеосяжного хаосу
Під час марафону відбудуться три панельні дискусії за участі найкращих PR-фахівців та експертів з комунікацій
Загрузка...