У Зеленского обвинили АЗС в монопольном сговоре из-за снятия с продажи брендового горючего

В Офисе президента заявили, что введение государственного регулирования на рынке горючего — вынужденное для нецивилизованного рынка мероприятие, а снятие с продажи брендового горючего — демонстрация монопольного сговора.

Об этом заявила заместитель главы ОП Юлия Свириденко в комментарии "Укринформу".

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"Снятие с продажи брендового горючего — очередная демонстрация монопольного сговора. Ни одна из сетей не везет специально отдельное горючее для его использования в качестве брендового. Об этом свидетельствуют данные по импорту нефтепродуктов. Горючее становится брендовым, когда прямо на нефтебазе менеджмент сети АЗК добавляет в горючее специальную присадку, цена которой почти не влияет на цену брендового горючего. Однако дополнительная цена, которую платят покупатели, — почти $50 на тонне", — заявила она.

По ее словам, и базовое горючее, и присадки есть в достаточном количестве, поэтому оснований для ограничения продажи брендового горючего в Украине нет.

"Единственная цель — давление на правительство", — сказала Свириденко.

Напомним, 14 мая Кабмин принял постановление, которым вводится предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизтоплива (7 грн/литр) и бензина (5 грн/литр).

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После этого сети автозаправочных комплексов WOG и ОККО заявили, что прекращают реализацию премиального топлива в связи с постановлением, которое предусматривает введение временного государственного регулирования цен на топливо.

Вскоре азербайджанская сеть АЗС SOCAR также перестала продавать премиальное топливо.

Однако 17 мая Минэкономики заявило, что постановление Кабмина об установлении максимальной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо не касается премиального топлива.

Часть сетей АЗС возобновили продажу премиального топлива после разъяснения Минэкономики, что предельная торговая надбавка не касается брендовых бензинов и дизтоплива.