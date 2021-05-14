"Тенизирует рынок": бизнес не поддерживает введение госрегулирования цен на топливо

В "Европейской Бизнес Ассоциации" назвали "неприемлемыми" инициативы правительства относительно временного государственного регулирования цен на АЗС.

Об этом говорится в заявлении ассоциации, обнародованном 14 мая.

В частности, в ЕБА отметили, что такие инициативы "неприемлемы в цивилизованной европейской стране и будут способствовать еще большей тенизации рынка".

В ассоциации подчеркнули, что они противоречат Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, "ведь решение о государственном регулировании цен абсолютно нивелирует роль рынка как основного регулятора рыночных отношений и будет способствовать вмешательству государства в экономические бизнес-процессы".

Во-вторых, как заявили в ЕБА, сейчас в рыночную цену топлива заложена не только средняя стоимость нефтепродуктов по данным международного информационного агентства и предельные уровни торговой надбавки в 5-7 грн (как говорится в проекте), но и расходы на транспортировку в Украине и за ее пределами, расходы на перевалку, хранение, сертификацию, изменение курса валют, контроль качества и прочее.

"Поэтому "ручное" регулирование цен может уничтожить механизмы формирования цен, которые использовал прозрачный бизнес годами, и создать кризис с непрогнозируемым обеспечением нефтепродуктов для потребителей, остановку работы прозрачных автозаправочных станций и так далее", — говорится в позиции Ассоциации.

В-третьих, отметили представители бизнеса, на сегодня именно большое количество АЗС позволяет потребителю выбирать продукцию и продавцов в зависимости от цены и других факторов.

"Механизм предельной торговой надбавки же ставит прозрачный бизнес в единый "ценовой коридор", а обязанность заблаговременного декларирования изменения цен исказит ценовую конкуренцию, что очевидно существенно нарушает принципы прозрачной конкуренции и противоречит закону "О защите экономической конкуренции", — добавили в ЕБА.

Там также заявили, что при установке госрегулирования цен, которые ниже экономически обоснованных, органы исполнительной власти и местного самоуправления должны возмещать бизнесу эту ​​разницу (закон "О ценах и ценообразовании"), а в противном случае установление такого регулирования не допускается.

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"В-пятых, регулирование цен приведет к убыткам для бизнеса, а соответственно, и отразится на налоговых поступлениях в государственный бюджет. То есть в проигрыше будут все стороны. Единственно, кто одержит победу, это теневой бизнес с сомнительным качеством горючего, с которым так активно пытается бороться страна. Побочным следствием решения также может стать и увеличение расходов корпоративных клиентов АЗС, поскольку игроки рынка не смогут предоставлять им скидки на основании объемов потребленного топлива", — отметили в Ассоциации.

В связи с этим ЕБА обратилась к правительству с призывом отменить принятое постановление и "не допустить введения предельной торговой надбавки на топливо, чтобы сфера продолжала функционировать и в ней укреплялись равные правила игры".

Напомним, на заседании 14 мая Кабмин принял постановление, которым вводится предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизтоплива (7 грн/литр) и бензина (5 грн/литр).

Министр экономики Игорь Петрашко объяснил, что такой шаг — ответ на необоснованный рост цен на горючее в розничных сетях.