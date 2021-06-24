Бензин и дизель опять подорожают: в Украине снова увеличили предельные цены топливо

Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензина в размере 25,84 грн за литр и дизельного топлива (22,23 грн/л), из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на автозаправочных станциях (АЗС) на последнюю декаду июня.

Как передает enkorr, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 30,84 грн/литр, на "обычное" дизтопливо — 29,23 грн/л.

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По сравнению с серединой месяца средняя цена на бензин возросла на 0,02 грн/литр, на дизтопливо — на 0,14 грн/литр.

2 июня Кабинет министров внес изменения в формулу расчета средней цены. В частности, в нее были включены логистические и другие затраты сетей АЗС в размере $27/т, или плюс 66 копеек за литр (с НДС) к стоимости бензинов и 73 копеек/л (с НДС) — к стоимости дизтоплива.

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Напомним, 14 мая Кабмин принял постановление, которым вводится предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизтоплива (7 грн/литр) и бензина (5 грн/литр).

Сети автозаправочных комплексов WOG и ОККО заявили, что прекращают реализацию премиального топлива в связи с постановлением, которое предусматривает введение временного государственного регулирования цен на топливо.

Минэкономики заявило, что постановление Кабмина об установлении максимальной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо не касается премиального топлива.

Сети АЗС возобновили продажу премиального топлива после разъяснения Минэкономики, что предельная торговая надбавка не касается брендовых бензинов и дизтоплива.

В Офисе президента заявили, что введение госрегулирования на рынке горючего — вынужденное для нецивилизованного рынка мероприятие, а снятие с продажи брендового горючего — демонстрация монопольного сговора.