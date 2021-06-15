Энергетика 1 час назад

Цены на АЗС резко подскочили после установления новой максимальной стоимости бензина

В то же время автогаз подешевел на 5 копеек

Фото: eurohouse.ua Фото: eurohouse.ua
Фото: eurohouse.ua

В Украине 15 июня 2021 года резко выросли розничные цены на бензины и дизельное топливо по сравнению с предыдущим торговым днем.

В то же время автогаз подешевел на 5 копеек, свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

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В частности, средние розничные цены на бензин А-92 сейчас составляют 28,36 грн за литр (+0,15 грн), на бензин А-95 — 29,29 грн за литр (+0,31 грн), на дизельное топливо — 27,71 грн за литр (+0,37 грн), на автогаз — 15,61 грн за литр (-0,05 грн).

По сетям АЗС розничные цены на бензин А-95 в Украине сейчас установились на таком уровне:

Напомним, Кабинет министров с 15 мая ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. Постановлением правительства была введена максимальная розничная наценка в размере 5 грн на бензин и 7 грн на дизтопливо.

Теперь НАК "Нафтогаз Украины" обязан подавать расчеты розничных цен на топливо Министерству экономики ежемесячно до 1, 11 и 21 числа.

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Кроме того, Кабинет министров внес изменения в методику определения средней оптовой цены на бензин и дизельное топливо. Согласно приблизительным расчетам, средняя оптовая цена может увеличиться на 55 копеек за литр для бензина и 61 копейку для дизельного топлива.

Согласно последним расчетам на 11 июня, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,82 грн за литр, а дизельного топлива — 29,09 грн за литр.

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