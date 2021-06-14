Госрегулирование цен на топливо: Кабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин выше 30 грн

Министерство экономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Очередные расчеты по состоянию на 11 июня предоставила НАК "Нафтогаз Украины", сообщается на сайте Минэкономики.

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В частности, расчетные цены повышены для бензина с 24,92 грн до 25,82 грн за литр, для дизельного топлива с 20,91 грн до 22,09 грн за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,82 грн за литр, дизельного топлива — 29,09 грн за литр.

Напомним, Кабинет министров с 15 мая 2021 года ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. Постановлением правительства была введена максимальная розничная наценка в размере 5 грн на бензин и 7 грн на дизельное топливо.

Согласно постановлению, НАК "Нафтогаз Украины" подает расчеты Министерству экономики ежемесячно до 1, 11 и 21 числа.

Кроме того, Кабинет министров внес изменения в методику определения средней оптовой цены на бензин и дизельное топливо. Согласно приблизительным расчетам, средняя оптовая цена может увеличиться на 55 копеек за литр для бензина и 61 копейку для дизельного топлива.

Как сообщалось, в Украине розничные цены на бензин и дизельное топливо 3 июня 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. В свою очередь автогаз подешевел.