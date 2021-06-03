Энергетика 10 минут назад

В Украине дорожает бензин и дизтопливо, а цены на автогаз снизились

Средние розничные цены на бензин А-92 и ДТ выросли на 1 копейку

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В Украине розничные цены на бензин и дизельное топливо 3 июня 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли.

В свою очередь автогаз подешевел, свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

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Указано, что средние розничные цены на бензин А-92 составляют 28,18 грн за литр (+0,01 грн), на бензин А-95 — 28,95 грн за литр (+0,00 грн), на дизельное топливо — 27,35 грн за литр (+0,01 грн), на автогаз — 15,69 грн за литр (-0,01 грн).

При этом розничные цены на бензин А-95 в Украине выглядят так:

Напомним, Кабинет министров Украины с 15 мая ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 5 грн на бензин и 7 грн на дизтопливо.

Сети автозаправочных комплексов WOG и ОККО заявили, что прекращают реализацию премиального топлива в связи с постановлением, которое предусматривает введение временного государственного регулирования цен на топливо.

Минэкономики заявило, что постановление Кабмина об установлении максимальной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо не касается премиального топлива.

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Сети АЗС возобновили продажу премиального топлива после разъяснения Минэкономики, что предельная торговая надбавка не касается брендовых бензинов и дизтоплива.

В Офисе президента заявили, что введение госрегулирования на рынке горючего — вынужденное для нецивилизованного рынка мероприятие, а снятие с продажи брендового горючего — демонстрация монопольного сговора.

Согласно постановлению, НАК "Нафтогаз Украины" подает расчеты Министерству экономики ежемесячно до 1, 11 и 21 числа.

Кроме того, правительство внесло изменения в методику определения средней оптовой цены на бензин и дизельное топливо. Согласно приблизительным расчетам, средняя оптовая цена может увеличиться на 55 копеек за литр для бензина и 61 копейку для дизтоплива.

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