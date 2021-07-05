Экономика 30 минут назад

Госрегулирование цен на топливо: в Украине снова подняли предельную цену бензина

На начало июля стоимость бензина и дизтоплива увеличена на 0,3-0,8 грн/литр

Фото: retail-loyalty.org Фото: retail-loyalty.org
Фото: retail-loyalty.org

Министерство экономики Украины 4 июля 2021 года обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 26,64 грн/литр и дизтоплива — 22,55 грн/литр, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на начало июля.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,64 грн/литр, на "обычное" дизтопливо — 29,55/грн.

При этом по сравнению с концом июня средняя цена на бензин выросла на 0,8 грн/литр, на ДТ — на 0,32 грн/литр.

Как известно, в настоящее время действие карантина по коронавирусу на территории Украины установлено до 31 августа 2021 года. На период его действия правительство постановлением №474 от 14 мая установило предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива — не выше 7 грн/литр, бензина — не выше 5 грн/литр.

2 июня Кабинет министров внес изменения в формулу расчета средней цены.

Обнародование министерством средних цен одного литра ДТ и бензина должно происходить ежемесячно до 3, 13 и 23 числа.

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Теперь среднюю стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяет Минэкономики на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины", проведенных на основании данных Platts CIF NWE за предыдущую декаду, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС), официального курса валют от НБУ, а также затрат $27/тонна на логистическое и другое обеспечение, согласно внешнеэкономическим договорам.

Минэкономики также разъяснило, что под установление максимальной торговой надбавки не подпадает "брендовое премиальное топливо" с улучшенными показателями качества.

В министерстве считают, что введение временного государственного регулирования цен на продажу через сети АЗС бензинов А-92, А-95 и ДТ путем установления предельной торговой надбавки необходимо с целью предотвращения злоупотреблений субъектами хозяйствования и доступности для населения этой продукции.

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