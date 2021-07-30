Автогаз может подорожать в августе до 17-18 грн/л — эксперты

Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на сжиженный газ на украинских заправках: в августе цены могут подняться до 17-18 грн/л.

Как пишет Liga.net, среди главных причин наблюдающегося резкого подорожания этого топлива в Украине называется стабильный рост цен на нефть в течение 2021 года и сезонный скачок спроса на автогаз, подогретый падением импортных поставок в Украину.

При этом в августе дефицит СУГ в Украине может не только сохраниться, но и даже усилиться дополнительно на 5-10 тысяч тонн на фоне сбора аграриями урожая.

"Рынок — сухой, поэтому август будет напряженным. В начале июля оптовые цены на автогаз подорожали на 2,55 грн за литр. По сравнению с ростом цен в рознице, это на 1 грн больше. Так что запас для роста цен есть", — отметил эксперт Консалтинговой группы "А-95" Артем Куюн.

По данным "А-95", на 28 июля средняя цена на украинских АЗС на этот вид топлива составляла 16,79 грн/л. Это на 1,42 грн выше по сравнению с началом июля, когда ажиотажный рост цен только набирал обороты.

Самые высокие цены наблюдаются в сетях ОККО, WOG, SOCAR и "Параллель" — в районе 17,50 грн/л, а самые низкие — в сетях среднего сегмента Marshal, Mango, Chipo и Motto — от 15,9 до 16,73 грн/л.

"Как правило, в прошлые годы морские поставки автогаза каждое лето дешевели. Поэтому трейдеры увеличивали объемы поставок, что дополнительно снижало цены. Нынешним летом из-за роста цен на нефть этого не произошло. Автогаз, наоборот, подорожал на всех рынках, откуда он поступает в Украину — Восточная Европа, Средиземноморье, Россия и так далее", — пояснил Куюн.

По его данным, импортные поставки СУГ за 25 дней июля составили 102 тысячи тонн, что меньше объемов аналогичного периода июня на 12 тысяч тонн. В частности, поставки по морю упали по сравнению с июнем на 25%, до 12 тысяч тонн.

В свою очередь коммерческий директор госкомпании "Укргазвыдобування", отвечающей за работу Шебелинского газоперерабатывающего завода и сеть АЗС U.Go, Сергей Федоренко отмечает, что на фоне сезонного спроса у украинских трейдеров сократились на 15-20 тысяч тонн длинные контракты на поставку автогаза "Роснефти".

Вдобавок, по данным профильного издания Enkorr, на треть сократили объемы импортных поставок в Украину российский "Лукойл", а также "Белоруснефть" и белорусский же Мозырский нефтеперерабатывающий завод — одни из главных поставщиков для украинского рынка. Еще на 9% поставки урезали производители из Казахстана.

По словам коммерческого директора трейдерской компании "УкрДнипроГаз" Сергея Ермакова, одной из причин, почему контрагенты снижают поставки автогаза в Украину, является нехватка топлива на их собственных рынках.

"Мировой топливный рынок перегрет из-за нехватки для внутренних потребностей, перебоев с сырьем и проблем с производством. Россия, Беларусь, Казахстан, Польша, Прибалтика, Румыния — все поставщики Украины ощущают нехватку автогаза. Уже сейчас все долгосрочные контракты выполняются в уменьшенном объеме. Особенно Россией, где каждый день фиксируют ценовые рекорды", — рассказал он.

В теории дефицит сжиженного газа в Украине можно сократить за счет поставок по морю и внутренних производителей — в первую очередь дополнительного производства на четырех ГПЗ "Укргазвыдобування". Также снижению цен может способствовать переход потребителей на бензин, стоимость которого остается стабильной, в том числе благодаря госрегулированию. Однако все равно это проблему дорогого газа не решит.

"Шебелинка может нарастить производство еще на 5 тысяч тонн в месяц. Так или иначе, дефицит все равно останется, учитывая, что Россия из-за внутренних проблем может сохранить объемы поставок на том же уровне. Трейдеры, скорее всего, не захотят импортировать дополнительные объемы по морю, опасаясь отката цен", — прогнозирует Федоренко.

При этом опрошенные изданием эксперты не рискуют прогнозировать, когда ситуация сможет стабилизироваться. По мнению Ермакова из "УкрДнипроГаза", стабильность цен в Украине сейчас зависит от того, как быстро насытятся рынки стран-соседей — Беларуси, России, Казахстана и Польши, откуда поступает 75% всего топлива на украинский рынок.

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