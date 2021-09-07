Сети АЗС повысили цены на бензин и дизтопливо

Сети автозаправочных станций (АЗС) повысили цены на бензин и дизтопливо после соответствующего постановления правительства о торговой наценке. Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные ежедневного мониторинга консалтинговой группы "А-95".

"Сегодня, 7 сентября, средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 3 коп./л и составила 28,91 грн/л, бензин А-95 подорожал также на 3 коп./л — до 29,87 грн/л, а дизельное топливо — на 4 коп./л, до 28,13 грн/л", — сказано в сообщении.

В частности, на изменение предельных цен отреагировала сеть AMIC. Компания подняла цену на все виды топлива на 19-31 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 29,65 грн/л, А-95 — до 30,63 грн/л, ДТ — до 28,30 грн/л. В сети BVS бензин А-92 подорожал до 29,29 грн/л (+50 коп./л), А-95 — до 30,19 грн/л (+40 коп./л) и ДТ — до 28,19 грн/л (+40 коп./л). Такие сети, как Prime, Chipo, "Катрал", Mango и др., подняли цены на топливо в пределах 20-40 коп./л.

Напомним, 26 августа Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензина в размере 25,53 грн/литр и дизельного топлива — 21,11 грн/л, на основании которых высчитывается предельная цена реализации топлива на автозаправочных станциях (АЗС), после чего сети АЗС снизили цены до рекомендуемого уровня.

14 мая 2021 года Кабмин принял постановление, которым вводится предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизтоплива (7 грн/литр) и бензина (5 грн/литр).