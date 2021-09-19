В Украине продолжает дорожать топливо: цены на АЗС за неделю выросли более чем на 0,3 грн

В Украине за неделю (10-17 сентября 2021 года) средняя цена бензина А-92 выросла на 42 копейки за литр и составила 29,33 грн/л.

В свою очередь бензин А-95 подорожал на 32 копейки за литр — до 30,19 грн/л, а дизельное топливо — на 29 копеек за литр, до 28,44 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", передает enkorr.

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В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-92 подорожал на 1 грн/л, до 30,99 грн/л, бензин марки А-92 — на 67 копеек/л, до 31,61 грн/л, и дизельное топливо — на 63 копейки за литр, до 29,32 грн/л.

В сети AMIC цены на бензины и дизельное топливо выросли в среднем на 64-68 копеек за литр.

SOCAR повысила стоимость бензинов на 67-80 копеек за литр, а Shell — на 63-70 копеек за литр.

На BVS бензин марки А-92 подорожал на 90 копеек за литр, до 30,19 грн/л, А-95 — на 70 копеек за литр до 30,89 грн/л, а дизельное топливо — на 50 копеек за литр, до 28,79 грн/л.

В сети Chipo цены на все виды топлива выросли в среднем на 34,50 копеек за литр.

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Тем временем Mango повысила стоимость бензинов и дизельного топлива на 30 копеек за литр.

Кроме того, такие сети как KLO, "Параллель", UPG, Chipo, "Автотранс", "БРСМ-Нафта", "Рур груп", "Катрал", "Фактор", Motto и другие подняли цены на топливо в пределах 0,1-1 грн/л.

Напомним, 14 сентября Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизтоплива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Расчетная цена для бензина повышена до 26,61 грн/л, а дизтоплива — до 22,32 грн/л.

Как сообщалось, 14 мая 2021 года Кабмин принял постановление, которым вводится предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизтоплива (7 грн/литр) и бензина (5 грн/литр).