ГСФ нашла некачественное на 6 заправках "БРСМ-Нафта" в Киеве

Сотрудники Государственной фискальной службы провели обыски на 6 автозаправочных комплексах сети АЗС "БРСМ-Нафта", в ходе которых на АЗК было обнаружено некачественное топливо и их работа была приостановлена. Об этом говорится в сообщении на странице ГФС в социальной сети Facebook.

"Сотрудники налоговой милиции ДФС Украины провели ряд санкционированных районным судом. Киева обысков на автозаправочных станциях одной из известных сетей. Согласно выводам судебной экспертизы установлено, что качество топлива, которое хранится на одном из нефтехранилищ компании в Киевской области, не соответствует требованиям государственных стандартов Украины. По результатам следственных действий на АЗС выявлено документы, подтверждающие поставку данного топлива из вышеупомянутого нефтехранилища", — сказано в сообщении.

Согласно ему, реализация некачественного топлива на указанных АЗС была остановлена. Продолжается досудебное расследование.

В свою очередь компания "БРСМ-Нафта" на своей странице в социальной сети Facebook пояснила, что речь идет именно о заправках этой сети расположенных в Киеве по адресам просп. Академика Заболотного 33/162, ул. Светлая, 1, ул. О. Телиги, 12б, ул. Луговая, 13, просп. Ватутина, 15 и ул. Новомостицкая, 23. В компании добавили, что обыски проводились на основании постановления вынесенного Святошинским судом Киева.

"Однако, в нарушение действующего законодательства, указанные постановления использованы представителями Государственной фискальной службы Украины, не с целью совершения следственных действий, а для противоправного блокирования хозяйственной деятельности одной из крупнейших национальных сетей топливного рынка. Такие незаконные действия и их масштаб не оставляют сомнения в том, что осуществляется целенаправленная атака на БРСМ, методом вовлечения бренда в политические и экономические игры", — отметили в БРСМ.



При этом в "БРСМ-Нафте" добавили, что приостановка работы шести АЗК — временная мера, а компания обратилась в Совет бизнес-омбудсмена с просьбой оперативно вмешаться в ситуацию незаконного блокирования АЗК.

Напомним, ранее директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн обвинил сеть "БРСМ" в том, они не закупают бензин на легальных НПЗ и выдают "левые" чеки, которые не отвечают сути проведенных операций.



В свою очередь "БРСМ" также обвиняла Куюна в распространении ложной информации в СМИ.



