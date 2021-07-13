Энергетика 1 час назад

Правоохранители провели обыски в офисе консалтинвогой группы "А-95"

Правоохранители инкриминируют компании оптимизацию налогов. А руководитель компании Сергей Куюн что внимание правоохранителей вызвано его журналистскими расследованиями о махинациях на рынке нефтепродуктов

Сергей Куюн. Фото Facebook/SergeyKuyun Сергей Куюн. Фото Facebook/SergeyKuyun
Сергей Куюн. Фото Facebook/SergeyKuyun

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисе консалтинговой группы "А-95". Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"Cегодня в наших квартирах и офисе "Консалтинговой группы А-95" прошли обыски, изъята техника. Всех деталей еще не знаю, поскольку нахожусь за рубежом в отпуске. Последнее, что сообщили: "полиция с ломом и топором вошла в офис".  Мы много пишем о беспределе силовиков, а сегодня сами стали объектом классической атаки", — написал он.

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По его словам, обыски проводятся по делу 2019 года, в котором фигурирует около 20 компаний.

"Мы с ними не то что никогда не работали, я даже таких имен не слышал. Но тем не менее, как ни в чем не бывало, следователь, без какого-либо объяснения, каким боком мы ко всему этому, пишет, что двое страшных оптимизаторов "внедрили схему минимизации налоговых обязательств реального сектора экономики путем формирования последними искусственного налогового кредита по НДС по бестоварным операциям с предоставлением различных информационных услуг", — пишет Куюн.

По его словам компании инкриминируют оптимизацию 2,1 млн грн НДС. Он добавил, что расследованием дела занимается Национальная полиция.

Также по словам Куюна внимание силовиков к группе "А-95" носит заказной характер.

"Этот почерк не спутать ни с кем. В основу ухвалы легли тезисы, которые по говно-сайтам разгоняет уже третий месяц мой "друг" Александр Мельничук из БРСМ-Нафта. Пользуясь случаем, я также хочу передать привет владельцу этого с позволения сказать бизнеса Андрею Васильевичу Бибе! Вы такой неоригинальный, не то что в своем бодяжном бизнесе — то одно добавите, то второе, то третьей, а здесь… Но мало ли, писали ты мы о многих, поэтому на всякий случай передаю привет и другим бодяжникам типа МОТТО, SunOil и особенно мини-НПЗ в Мерефе компании "Альтернатив Энерджи Сорсес Компани", — отметил Куюн. 

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При этом на сайте издания группы А-95 Enkorr, сообщается что из-за действий силовиков работа сайта и компании заблокирована. По состоянию на 17.30 в офиса компании было проведено 5 обысков, следственные действия продолжаются.

В свою очередь в компании БРСМ отметили, что Куюн решил их в очередной раз очернить, а обыски обоснованные.

"Сергей Куюн часто дает в масс-медиа ложную информацию и неправдивые комментарии по поводу качества топлива нашей сети. Мы уже неоднократно опровергали поддельные результаты исследований.
После заявления о том, что чеки нашей сети "левые" — мы тут же вывели на них QR-код, сканируя который можно проверить есть ли чек в налоговой базе. Это подтвердило, что обвинение было ложным, так как все наши чеки есть в налоговой базе.
Дальше начали закидывать, что бензин марки А95 Евро 5 и дизельное топливо Евро 5, представленное в нашей сети "БРСМ", не соответствуют стандартам, принятым в Украине. Мы привлекли международную компетентную организацию Bureau Veritas, которая является членом международной федерации независимых инспекционных агенств. Результаты подтвердили, что все топливо, которое реализуется в нашей сети, не содержит никаких запрещенных веществ. Это было уже второй контр-аргумент в подтверждение не правдивости слов Куюна.
В данном случае, приняв роль жертвы, Сергей Куюн пытается нас еще раз очернить, привязывая к обыскам, которые на мой взгляд абсолютно оправданы, потому что вся страна видела скрины его оптимизации налогообложения", — сообщил в комментарии Delo.ua директор департамента стратегического маркетинга и инноваций БРСМ-Нафты Александр Мельничук.

Напомним, ранее Сергей Куюн обвинил сеть АЗС БРСМ  в том, что она не закупает бензин на легальных НПЗ и выдает "левые" чеки, которые не отвечают сути проведенных операций.

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