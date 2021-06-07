В Украине подорожали бензины и дизтопливо на АЗС эконом-сегмента

В период с 4 по 7 июня 2021 года розничные сети АЗС, работающие в эконом-сегменте, повысили стоимость бензинов и дизельного топлива в пределах 10-20 копеек за литр.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", сообщает enkorr.

В частности, в сети "БРСМ-Нафта" цены на бензины выросли на 20 копеек за литр: бензин марки А-92 подорожал до 27,54 грн/л, А-95 — до 28,54 грн/л. При этом дизтопливо подорожало на 13 копеек за литр, до 26,52 грн/л.

В свою очередь сеть Motto повысила цены на бензины на 10 копеек за литр: "двойка" в среднем подорожала до 27,15 грн/л, "пятерка" — до 28,06 грн/л.

На 10 копеек за литр, до 29,09 грн/л, выросла цена бензина марки А-95 в сети BVS.

На станциях "Авантаж 7" бензины подорожали на 17 копеек за литр. Так, цена на А-92 увеличилась до 27,28 грн/л, А-95 — до 28,28 грн/л.

Ранее аналитик Консалтинговой группы "А-95" Артем Куюн в своей авторской колонке писал, что после введения в мае государственного регулирования цен на топливо реализация каждого литра бензина приносит сетям-дискаунтерам (2800 станций из 7500) около 70 копеек убытка.

При этом эксперт отметил, что утверждение об убытках будет корректным, если речь идет о продаже заводского продукта с выдачей честного фискального чека, а не бензинов, произведенных в кустарных условиях, и продажах с минимизацией налоговых отчислений.

Напомним, Кабинет министров 14 мая принял постановление, которым вводится государственное регулирование цен на топливо. В частности, были приняты изменения в правительственное постановление №1236 от 9 декабря 2020 года. Согласно новой редакции документа, на период действия карантина устанавливаются предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр).

Кроме того, правительство внесло изменения в методику определения средней оптовой цены на бензин и дизельное топливо. Согласно приблизительным расчетам, средняя оптовая цена может увеличиться на 55 копеек за литр для бензина и 61 копейку для дизтоплива.

Минэкономики на первую декаду июня установило предельную стоимость бензинов на уровне 24,92 грн/литр, дизтоплива — 20,91 грн/литр. С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 29,92 грн/литр, на "обычное" дизтопливо — 27,91 грн/литр.