Бизнес 1 час назад

Поставщики "БРСМ" не приобрели ни одной тонны бензина А-95 на легальных НПЗ, — эксперт

Самый традиционный метод заработка АЗС — продажа фальсификата или незаводского бензина

Поставщики "БРСМ" не приобрели ни одной тонны бензина А-95 на легальных НПЗ, — эксперт Поставщики "БРСМ" не приобрели ни одной тонны бензина А-95 на легальных НПЗ, — эксперт

Сеть заправок "БРСМ" не закупает бензин на легальных НПЗ и выдает "левые" чеки, которые не отвечают сути проведенных операций. Об этом в статье в издании "Зеркало недели" заявил заместитель директора ООО "Консалтинговая группа А-95" Артем Куюн.

"Самый традиционный метод заработка АЗС — продажа фальсификата или незаводского бензина. Вот интересный факт: поставщики сети "БРСМ-Нафта" — некие "Катма Груп" и "ТНТ груп" — за последний год по импорту или на легальных НПЗ в Шебелинке и Кременчуге не приобрели ни тонны бензина А-95. Три марки этого бензина, реализуемого на БРСМ, они закупают у некоего ООО "Стандарт ойл 2000", производящего чудо-бензин на мини-НПЗ в Гадяче и на нефтебазе в селе Переяславское под Киевом", — сообщает Артем Куюн.

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Эксперт отмечает, что есть вопросы к происхождению топлива и его качеству.

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"Что это за топливо? Как его производят, из чего? Как контролируется качество? Реально интересно, почему Socar, ОККО, WOG, Shell, AMIC не производят бензин на своих нефтебазах, зачем везут его за тридевять земель? Какой такой секрет знает БРСМ, который не знают крупнейшие игроки рынка? Кстати, как там у "Стандарт ойла" дела с уплатой акцизов и других налогов? Может, в этом сказочном "яйце" находится та самая "игла"?", — спрашивает Куюн.

Эксперт также рассказывает про ещё один вид нелегального заработка — махинации с наличными и документами на топливо.

"Немало станций БРСМ при оплате наличными выдаст вам чек с пометкой "К" или "Ведомость К" в графе "Способ оплаты", тогда как в чеках любых из названных выше сетей будет четко указано, что оплата была проведена наличными. То есть вы заплатили наличные, а вам дают документ о продаже по какой-то ведомости и вообще по какой-то "К"", — замечает Куюн.

По словам заместителя директора ООО "Консалтинговая группа А-95" Артема Куюна, тут можно говорить о наличии схемы когда на бумаге топливо фиктивно потребляется компаниями, существенно понижая им налоговую нагрузку, а в реальной жизни — неучтенным продается на АЗС за наличные частному автомобилисту, выдавая при этом чек, который не соответствует операции.

"Этот документ не отвечает сути произведенной операции и поэтому является "левым", — резюмирует Куюн.

Напомним, в 2020 году "БРСМ" закупила 2 тысячи запрещенных октаноповышающих веществ для производства бензина

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