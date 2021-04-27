Бизнес 20 минут назад

Журналисты уличили сеть заправок "БРСМ" в использовании "липовых" чеков

Наличные деньги, попадающие в кассу АЗС, "невидимы" для налоговой

Фото: autoua.net Фото: autoua.net
Фото: autoua.net

Журналисты программы "Гроші" телеканала "2+2" уличили сеть АЗС "БРСМ-Нафта" в использовании неофициальных — "липовых" чеков при оплате наличными на заправках. Об этом стало известно из их сюжета — пишет УНИАН.

Журналисты записали интервью бывшего менеджера сети заправок "БРСМ", который рассказал о главных схемах, в которые его заставляло участвовать экс-руководство.

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"Первый (чек который получает покупатель при расчете карточкой — ред.) — официальный. То есть расчет идет через кассу. Все начисляется, все скидки, все учитывается. Другой (чек который получает покупатель при расчете наличными — ред.) — неофициальный. То есть чек выходит, но кассовый аппарат его не фиксирует. Налоговики этой реализации не видят", — говорит экс-менеджер "БРСМ".

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Журналисты специально рассчитались наличными на заправке "БРСМ-Нафта" и получили чек, на котором есть отметка "Послеоплата К", которого не было на чеке, выданном после оплаты карточкой.

"Если человек обратится к сети с таким чеком, то ничего не сможет доказать, "потому что он нигде не фиксируется"", — журналисты цитируют объяснения бывшего менеджера сети заправок "БРСМ".

По словам экс-менеджера "БРСМ", наличные под которые выдают "липовые" чеки собираются в течение смены — потом они фиксируются, прописывается литраж бензина проданный за эти деньги и все это передается на главный офис.

"Все как в настоящей преступной "бригаде", только вместо "смотрящего за кэшем" — директор заправки", — резюмируют журналисты.

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