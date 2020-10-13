СБУ обыскивает "БРСМ-Нафту" после появления информации о спонсировании партии Шария

Служба безопасности Украины проводит обыски в компании "БРСМ-Нафта" после появления журналистского расследования, проведенного проектом BIHUS.info, о финансировании компанией "Партии Шария".

Об этом в своем телеграм-канале сообщил бывший нардеп от "Блока Петра Порошенко", член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко.

"Как сообщают наши инсайдеры, обыски проводит второе управление Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономики СБУ, которое специализируется на топливно-энергетическом комплексе", — пишет Лещенко.

Политик напомнил, что о возможном незаконном финансировании Шария говорилось накануне в расследовании Дениса Бигуса.

"Проходит 24 обыска, в котором задействованы 30 "оперов" СБУ, а целью спецоперации является выявление источников незаконного финансирования пророссийского политического проекта", — сообщает Лещенко.

Глава пресс-службы СБУ Елена Гитлянская подтвердила изданию Delo.ua факт обысков в компании, однако не стала подтверждать связь обысков с возможным финансированием трейдером политической партии.

"Да, следственные действия ведутся. Но все они проводятся по решениям судов, вынесенных до появления журналистского расследования", — сказала она. Что, впрочем, хоть и не подтверждает, но и не отрицает, возможную связь с финансированием партии, если таковое действительно имело место.

В свою очередь "БРСМ-Нафта" обнародовала заявление, в котором отрицает финансирование партии, как они сами заявили "партии одиозного политика и журналиста Анатолия Шария".

"БРСМ-Нафта" не имеет никакого отношения к Анатолию Шарию и к любой связанной с ним деятельностью", — подчеркивается в заявлении.

Однако в компании не дают комментариев касательно обыска. Телефон пресс-службы на данный момент молчит.

Напомним, что согласно социологическим опросам, партия Шария имеет шансы пройти в ряд местных советов в первую очередь на юге и востоке Украины на ближайших выборах органов местной власти. Самого Анатолия Шария неоднократно называли пророссийским политиком, что он регулярно отрицал.