"БРСМ-Нафта" заявляет о рейдерском захвате нефтебазы под Киевом (ВИДЕО)

Компания "БРСМ-Нафта" заявляет, что 2 октября в селе Переяславском Киевской области около 100 человек в балаклавах под прикрытием сотрудников полиции ворвались на нефтебазу компании.

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Как сообщил директор департамента компании "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук в Facebook, среди нападавших были представители общественной организации "Фонд преодоления Васильковской трагедии" и ее глава Олег Верник.

"Они ворвались на территорию предприятия и выгнали работников. Полиция происходящему не препятствовала. Без решения суда частное имущество было описано и передано на ответственное хранение Олегу Вернику, который и руководил захватом. Это абсурдно и не поддается здравому смыслу. Такие действия могли производиться только по судебному решению, чего не было вообще. Не дожидаясь представителей нашей компании, они начали ломать ворота и выгонять всех сотрудников с территории", — рассказал Мельничук.

Менеджер "БРСМ-Нафта" считает, что цель рейдерской атаки — остановить нефтебазу и тем самым заблокировать работу сети автозаправочных станций. Он напомнил, что ОО "Фонд преодоления Васильковской трагедии" несколько лет судится с "БРСМ-Нафта" и пытается взыскать 2,7 млрд грн компенсации за пожар, произошедший на нефтебазе предприятия в июне 2015 года.

"Если остановится нефтебаза, мы перестанем получать нефтепродукты на наши заправочные станции, они начнут простаивать. Это делается специально, чтобы вынудить нас заплатить им те деньги, которые они вымогают… Это безосновательно, и в судах такое пройти не может. Раз в судах не получается, и они пошли по беспределу", — сказал Мельничук.

Он обвинил в захвате Павла Куфтырева, которого менеджер комании называет экорейдером.

"Именно он (Куфтырев — ред.) действует руками Верника и пользуется прикрытием со стороны правоохранительных органов. В результате рейдерской атаки легальный бизнес может прекратить существование, а сотни людей остаться без работы. "Кровавые" инвестиционные няни рейдерят частный честный бизнес. Они спокойно входят в сговор с государственной властью, с полицией, и творят все, что хотят. Им плевать на Конституцию, законы и кодексы", — заявил Мельничук

Как сообщалось ранее, Куфтырева обвиняли в причастности к рейдерским атакам на фармкомпанию "Дарница", Киевскую фабрику технических бумаг, "Украгрожитлопобутбуд", агрокомплекс "Агромас", Николаевский глиноземный завод.