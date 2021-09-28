В Великобритании решили бросить армию на борьбу с топливным кризисом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон привел армию в состояние повышенной готовности в рамках мер по борьбе с топливным кризисом, передает The Guardian.

Как отмечает издание, военных могут использовать в качестве водителей для транспортировки топлива на бензозаправочные станции.

Решение было принято на заседании Кабинета министров, прошедшем в понедельник. На встрече представители энергетической отрасли заявили, что именно паника потребителей, а не реальный дефицит, стала основной причиной проблем с нехваткой топлива.

В правительстве заверяют, что кризис будет устранен в течение нескольких дней.

"У Великобритании по-прежнему большие запасы топлива. Однако мы знаем о проблемах с цепочкой поставок на АЗС и в приоритетном порядке предпринимаем шаги по их устранению", — заявил министр по делам бизнеса, энергетики и экологически чистого роста Кваси Квартенг.

По его словам, развертывание военного персонала ослабит давление, вызванное резкими скачками местного спроса на топливо.

Чтобы решить проблему с нехваткой бензина, власти также освободили водителей грузовых автомобилей от необходимости повторной сдачи экзаменов для продления прав, так как процедура занимает три дня.

Права, действие которых истекает в период с 27 сентября по 31 декабря, продлеваются до 31 января 2022 года.

Ранее газета The Times уже писала, что британских военнослужащих могут привлечь в качестве водителей бензовозов из-за проблемы с нехваткой водителей в стране, которая уже привела к перебоям в поставках топлива на АЗС.

14 сентября цены на природный газ в Европе превысили отметку 800 долларов за тысячу кубометров, а 15 октября они вплотную приблизились к отметке 1000 долларов за тысячу кубометров.

В свою очередь эксперты отмечают, что данный рост вызван биржевыми спекуляциями и является ничем иным, как биржевым пузырем. Также эксперты считают, что ценовой пузырь может быть давлением газового бизнеса на Еврокомиссию с целью ускорить запуск скандального газопровода "Северный поток-2".

Напомним также, рост цен на сырьевые товары начался в ноябре 2020 года с роста цен на нефть. После этого на мировых рынках начали повышаться цены на другие сырьевые товары: сталь, железную руду, уголь и зерно.

Вслед за этим начали расти цены и на природный газ с середины лета 2021 года, в сезон закачки: когда цена должна была быть низкой, цены на газ в Европе демонстрировали рекордный рост. При этом эксперты отмечают, что газовое ралли вряд ли коснётся рядовых украинских граждан. Украина, хоть и не без проблем, сможет успешно пройти отопительный сезон.