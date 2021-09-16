В Европе закрылись два завода из-за дорогого газа

Крупный мировой производитель удобрений, американская компания CF Industries Holdings Inc, была вынуждена закрыть два своих завода в Великобритании из-за высокой цены на газ. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно сообщению издания, CF Industries Holdings Inc. 15 сентября заявила, что прекращает работу на производственных комплексах в Биллингеме и Инсе из-за высоких цен на природный газ, при этом не сообщая, когда возобновится производство.



При этом 16 сентября европейские фьючерсы на газ и электроэнергию упали на фоне признаков того, что энергоемкие отрасли сокращают потребление.

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"Этот шаг был предпринят в то время, когда Европа сталкивается с крайним дефицитом энергоносителей, а цены на газ и электроэнергию день за днем ​​бьют рекорды. Континенту не хватает времени для пополнения хранилищ до начала зимы, поскольку потоки от ведущих поставщиков из России и Норвегии остаются ограниченными. Также идет борьба за поставки сжиженного природного газа, поскольку газ скупают и страны Азии для удовлетворения собственного спроса", — сообщает издание.

Согласно сообщению, энергетический кризис может иметь серьезные экономические последствия. По данным Goldman Sachs Group Inc., рост цен подвергает риску перебоев в подаче электроэнергии этой зимой. Отключения, вероятно, приведут к еще большему повышению цен на энергоносители, усугубляя опасения по поводу инфляции и увеличивая расходы, которые предприятия уже несут на сырье.

В свою очередь старший вице-президент по основным ингредиентам Roquette Freres SA, компании по переработке пищевых продуктов, расположенной на севере Франции, Паскаль Леруа отметил, что высокие цены на энергоносители создают "инфляционное давление на все остальные затраты", которые в конечном итоге перекладываются на потребителей. А ведущий производитель сахара во Франции, компания Tereos, предупредила о резком росте цен на природный газ, который "значительно повысит себестоимость производства".

"Энергетические рынки Европы также являются последним примером того, как рост цен на сырьевые товары сказывается на мировой экономике. Ограниченные поставки всего, от алюминия до зерна и нефти, вызвали опасения по поводу продолжительной инфляции. Более высокие затраты на отопление домов оторвут кошельки потребителей в то время, когда они также платят больше за еду, а многие все еще борются с экономическими последствиями пандемии", — пишет Bloomberg.

Издание также отмечает, что контрольные цены на природный газ в Европе и Великобритании в этом году выросли втрое. Ситуация усугубилась в среду после того, как пожар повредил ключевой силовой кабель, соединяющий Великобританию с ее ведущим поставщиком электроэнергии Францией, что увеличило спрос на газ для производства электроэнергии в Великобритании.

По словам аналитика Bloomberg Intelligence Алексис Максвелл, закрытие этих заводов, которые в основном производят нитрат аммония, несколько снизит объемы производства компании. Однако это может оказать существенное влияние на мировые цены, поскольку не исключено, что и другие производители последуют примеру CF Industries Holdings.

"Рынок расценит эту ситуацию как возможное закрытие других европейских производителей. И цены на азотные удобрения продолжат расти из-за дефицита предложения", — сообщила Максвелл.

Bloomberg отмечает, что цены на удобрения уже достаточно высоки, что увеличивает расходы фермеров, у которых и так повысились издержки на все: от земли и семян до оборудования. Более высокие производственные затраты могут означать, что надвигается еще большая продовольственная инфляция.

"Мы не удивимся, если в ближайшие дни в Европе будет остановлено больше производства азота и химикатов, пока цены на газ не снизятся", — говорится в отчете Джоэла Джексона, аналитика BMO Capital Markets.

Напомним, биржевые цены на газ на европейском хабе TTF снизились на 200 долларов за тысячу кубометров после того, как почти достигли отметки в 1000 долларов за тысячу кубометров. Снижение стало возможным благодаря возобновлению поставок газа из Норвегии.



При этом второй после российского "Газпрома" поставщик газа в Европе норвежская компания Equinor планирует наращивать добычу газа везде, где это возможно, в том числе и на гигантском месторождении "Тролль" в норвежском секторе Северного моря, для того чтобы удовлетворить спрос в Европе.

Напомним, 14 сентября цены на природный газ в Европе превысили отметку 800 долларов за тысячу кубометров, а 15 октября они вплотную приблизились к отметке 1000 долларов за тысячу кубометров.

В свою очередь эксперты отмечают, что данный рост вызван биржевыми спекуляциями и является ничем иным, как биржевым пузырем. Также эксперты считают, что ценовой пузырь может быть давлением газового бизнеса на Еврокомиссию с целью ускорить запуск скандального газопровода "Северный поток-2".

Напомним также, рост цен на сырьевые товары начался в ноябре 2020 года с роста цен на нефть. После этого на мировых рынках начали повышаться цены на другие сырьевые товары: сталь, железную руду, уголь и зерно.

Вслед за этим начали расти цены и на природный газ с середины лета 2021 года, в сезон закачки: когда цена должна была быть низкой, цены на газ в Европе демонстрировали рекордный рост. При этом эксперты отмечают, что газовое ралли вряд ли коснётся рядовых украинских граждан. Украина, хоть и не без проблем, сможет успешно пройти отопительный сезон.