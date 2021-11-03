Энергетика 20 минут назад

Минэкономики повысило цены на бензин, но снизило на дизтопливо

С сегодняшнего дня средняя стоимость бензина составляет 28,40 грн за литр, дизтоплива — 24,90 грн/литр

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Сегодня, 3 ноября, Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензина и дизельного топлива, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на начало ноября.

Так, по данным Минэкономики, средняя стоимость бензина составляет 28,40 грн за литр, дизтоплива — 24,90 грн/л.

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Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 33,40 грн/литр, на "обычное" дизтопливо — 31,90 грн/л.

По сравнению с последней декадой октября средняя цена на бензин выросла на 20 копеек за литр, на дизельное топливо — снизилась на 17 копеек.

Напомним, 22 октября Министерство экономики обнародовало новую среднюю стоимость бензинов, составившую 28,20 грн/л, что на 63 копейки за литр выше предыдущего показателя, опубликованного 12 октября.

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В свою очередь средняя стоимость литра дизельного топлива повысилась за десять дней на 72 копейки, до 25,07 грн.

После этого в течение недели, с 22 по 29 октября, на украинских АЗС средняя цена бензина А-92 выросла на 67 копеек за литр и составила 30,83 грн, бензин А-95 подорожал на 71 копейку — до 31,74 грн/л, а дизельное топливо — на 75 копеек за литр, до 30,63 грн/л.

На период действия в Украине адаптивного карантина (на сегодня — до 31 декабря) Кабинет министров постановлением от 14 мая установил предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm).

Эти суммы определяются по расчетам Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" каждые десять дней на основании данных Platts CIF NWE, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС), официального курса валют Национального банка Украины, а также затрат в сумме 27 долларов за тонну на логистическое и другое обеспечение согласно внешнеэкономическим договорам.

В то же время под установление максимальной торговой надбавки не подпадает "брендовое премиальное топливо" с улучшенными показателями качества.

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