Украинские АЗС взвинтили цены на топливо за неделю на 70-75 копеек

В течение недели, с 22 по 29 октября, в Украине средняя цена бензина А-92 выросла на 67 копеек за литр и составила 30,83 грн, бензин А-95 подорожал на 71 копейку — до 31,74 грн/л, а дизельное топливо — на 75 копеек за литр, до 30,63 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", сообщает enkorr.

Как отмечает издание, рост цен стал результатом корректировки стоимости топлива 22 октября согласно постановлению правительства о предельной торговой наценке.

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-92 подорожал на 50 копеек, до 32,49 грн/л, бензин марки А-95 — на 63 копейки, до 33,20 грн/л, и дизельное топливо — на 72 копейки, до 32,07 грн/л.

В сети AMIC цены на бензины и дизельное топливо выросли в среднем на 39-67 копеек за литр. SOCAR повысила стоимость бензинов на 0,63-1 грн/л, а Shell — на 60-72 копейки.

Крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и другие — всего 1 тысяча 540 станций) подняла цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л.

В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 29,95 грн/л, А-95 — до 30,95 грн/л и ДТ — до 30,00 грн/л. На станциях "Укрнафты" цены на "двойку" выросли до 30 грн/л, на "пятерку" и дизтопливо — до 31 и 30 грн/л соответственно.

Такие сети, как Shell, "БРСМ-Нафта", KLO, "Авантаж 7", "Параллель", UPG, Prime, "Рур груп", "Автопорт", Motto и другие, подняли цены на топливо в пределах 0,15-1 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 22 по 29 октября, грн/л:

Напомним, 22 октября Министерство экономики обнародовало новую среднюю стоимость бензина, составившую 28,20 грн/л, что на 63 копейки за литр выше предыдущего показателя, опубликованного 12 октября.

На период действия в Украине адаптивного карантина (на сегодня — до 31 декабря) Кабинет министров постановлением от 14 мая установил предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm).

Эти суммы определяются по расчетам Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" каждые десять дней на основании данных Platts CIF NWE, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС), официального курса валют Национального банка Украины, а также затрат в сумме 27 долларов за тонну на логистическое и другое обеспечение согласно внешнеэкономическим договорам.

В то же время под установление максимальной торговой надбавки не подпадает "брендовое премиальное топливо" с улучшенными показателями качества.