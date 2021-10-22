Энергетика 1 час назад

Минэкономики подняло предельную цену бензина еще на 63 копейки, дизтоплива — на 72 копейки

Согласно новым показателям заправки могут повышать цену бензина до 33,2 грн за литр

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Министерство экономики обнародовало новую среднюю стоимость бензинов, составившую 28,20 грн/л, что на 63 копейки за литр выше предыдущего показателя, опубликованного 12 октября.

Об этом говорится в сообщении ведомства. В свою очередь средняя стоимость литра дизельного топлива повысилась за десять дней на 72 копейки, до 25,07 грн.

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Таким образом, с учетом максимальных надбавок к этим показателям в сумме 5 и 7 грн соответственно предельная цена бензина в Украине теперь поднялась до 33,20 грн/л, а дизтоплива — до 32,07 грн/л.

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Напомним, что на период действия в Украине адаптивного карантина (на сегодня — до 31 декабря) Кабинет министров постановлением от 14 мая установил предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm).

Эти суммы определяются по расчетам Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" каждые десять дней на основании данных Platts CIF NWE, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС), официального курса валют Национального банка Украины, а также затрат в сумме 27 долларов за тонну на логистическое и другое обеспечение согласно внешнеэкономическим договорам.

В то же время под установление максимальной торговой надбавки не подпадает "брендовое премиальное топливо" с улучшенными показателями качества.

12 октября Минэкономики объявило цены на бензин и дизтопливо в сумме соответственно 27,57 и 24,35 грн/л, 4 октября — 26,50 и 23,23 грн/л, а 23 сентября — 26,17 и 22,59 грн/л.

Источник фото: Depositphotos

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