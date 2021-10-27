Без "бодяги": будет ли успешной новая кампания по борьбе с теневым рынком топлива?

В последнее время власти опять заинтересовались темой нелегального рынка нефтепродуктов. Несмотря на объявленный в начале года крестовый поход против теневого рынка, проблема фальсификата и скруток на АЗС никуда не исчезла. Каждый пятый литр бензина в стране — фальсификат, а около 40% рынка участвует в налоговых скрутках.

Осталась проблема нелегальных АЗС: часть из них закрыли во время рейдов, но многие продолжают продавать некачественное топливо без уплаты налогов. Так, более 400 ранее нелегальных АЗС получили лицензии на работу и перешли в разряд "серых". Однако они работают не будучи нормально спроектированными и введенными в эксплуатацию с соблюдением всех нормативных требований, то есть по сути являются теми же "бочками".

Лазейки в украинских законах и высокий уровень коррупции дают возможность работать и небольшим нефтеперерабатывающим заводам. Мини-НПЗ под видом растворителей ввозят в Украину десятки тысяч тонн октаноповышающих веществ, которые смешиваются с топливом. Такие смеси могут вполне продаваться на легальных АЗС крупных сетей.

За прошлый год такие мини-НПЗ произвели около 300 тыс. тонн нефтепродуктов, а потери бюджета от их деятельности составили 4 млрд гривен.

Однако наиболее масштабной на рынке нефтепродуктов является проблема налоговых скруток, когда недобросовестные АЗС продают топливо за наличку или подменяют данные покупателя. Такие схемы позволяют их организаторам уйти от уплаты НДС и налогов на прибыль и получить конкурентное преимущество по сравнению с честными участниками рынка.

В выведении рынка нефтепродуктов из тени заинтересованы и власти, и добросовестные участники рынка: госбюджет теряет из-за махинаций на топливном рынке около 20 млрд гривен ежегодно, а честный бизнес вынужден конкурировать с нечистыми на руку игроками будучи в неравных условиях. Мы уже писали о том, как происходят махинации на топливном рынке, однако, несмотря на предыдущую кампанию по борьбе с нелегальными игроками на топливном рынке, проблема актуальна и по сей день.

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Мини-НПЗ и "бочки" продолжают работать, несмотря на все усилия властей

Одной из главных проблем рынка нефтепродуктов в Украине остаются мини-НПЗ. Они продолжают производить топливный фальсификат из газового конденсата или смешивая низкооктановый бензин с октаноповышающими веществами. В Нефтегазовой ассоциации Украины отмечают, что мини-НПЗ у нас может называться любая нефтебаза, где есть возможность смешивать "что-то" с "чем-то". При этом ее расположение, производственные установки, технологическая инфраструктура как правило не соответствуют промышленным требованиям к производству топлива.

"Часть их нефтегазового сырья может быть куплена либо украдена. Но технология все равно не позволяет изготовить из него качественное топливо, соответствующее стандарту Евро-5, принятому в Украине. Поэтому в сырье запускают октановые добавки, присадки, смеси. Полученный продукт, который в документах мини-НПЗ называют бензином, дизелем или растворителем, поступает к конечным потребителям", — говорят в ассоциации.

По словам директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, все эти производства не отвечают нормам пожарной, экологической и промышленной безопасности, потому что это требует значительных инвестиций. "Мини-НПЗ понимают, что их могут закрыть в любой момент, поэтому не вкладывают деньги. Это временщики, которые понастроили установок по перегонке первичных фракций и производят, как они сами говорят, не топливо, а растворители, ведь это не запрещено. Проблема в том, что эти растворители едут на АЗС. Они дизель и бензин называют растворителем, и формально нельзя к ним придраться. В этом их основная схема", — говорит Куюн.

В свою очередь директор по коммерческим вопросам "Укргаздобычи" Сергей Федоренко отмечает, что, несмотря на очевидные нарушения, мини-НПЗ продолжают работать, поскольку очень часто они финансируют местные элиты.

"Это генератор взяток, черного кеша. Владелец мини-НПЗ зарабатывает на разнице в акцизе. Не заплатив акцизный налог, они могут зарабатывать до 6-8 гривен за литр. Этим заработком они делятся с теми местными органами, которые ответственны за контроль такой законной деятельности. Эта история продолжается десятки лет. Кроме того, нередко бывшие или нынешние местные чиновники являются владельцами этих предприятий", — рассказывает Федоренко.

По его словам, у мини-НПЗ два основных источника сырья: его закупают у частных нефтедобывающих компаний и воруют. "Ресурс крадут из труб госкомпаний, таких как "Укрнафта", "Укргаздобыча", и частных компаний. Менеджмент на местах нелегально продает определенный объем за наличные, указывая эту неучтенку как потери. Кроме того, есть нелегальная добыча, происходящая без уплаты ренты и спецразрешений", — говорит топ-менеджер.

Куюн отмечает, что около 20% бензина, который продается в Украине, производят на мини-НПЗ. По его словам, такие предприятия перерабатывают почти весь газовый конденсат и нефть, которые добывают частные компании: "Мини-НПЗ выкупают все объемы на аукционах, потому что там цена на 20% выше, чем могут дать легальные нефтеперерабатывающие предприятия. Законный бизнес не может не платить акциз, поэтому они менее конкурентоспособны. В мае цена нефти была 70 долларов за баррель, а они платили 100 долларов за конденсат".

Также эксперт отмечает, что очень часто на мини-НПЗ не перерабатывают конденсат, а получают бензин А-95, просто смешивая низкооктановое топливо с октаноповышающими веществами, которые завозят в страну под видом растворителей.

Несмотря на кампанию по борьбе с нелегальными АЗС, часть из них продолжает работать. По данным НАУ, ссылаясь на законодательные инициативы, были проведены массовые проверки, в результате которых полностью "черных" АЗС почти не осталось: они либо закрылись сами, либо их демонтировали правоохранители.

"Но какая-то часть из них мимикрировала под легальные станции. Они были введенными в эксплуатацию без соблюдения нормативных требований, но нашли лазейки в законодательстве, как себя легализовать. Они получили лицензии, но по-прежнему остаются теми же "бочками", мы их называем "серыми" заправками", — говорят в НАУ.

Эксперты ассоциации отмечают, что в Украине 448 АЗС пренебрегают соблюдением законодательства. НАУ 24 сентября 2021 года проинформировала о грубых нарушениях на розничном рынке топлива и предоставила перечень АЗС-нарушителей в официальном обращении к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

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"По результатам последнего мониторинга НАУ, 182 АЗС работают без соответствующих лицензий, а 266 (в основном блочные, контейнерные и модульные) не соблюдают законодательство, чем создают опасность для жизни и здоровья людей, а также окружающей инфраструктуры. Однако часть из этих объектов получила лицензии", — говорят в ассоциации.

Такие АЗС не инвестируют в исполнение законодательных требований по строительству, безопасности труда, экологии, санитарных и других норм. Они искажают добросовестную конкуренцию на топливном рынке, приводят к недополучению налогов в государственный и местные бюджеты.

"Мы уверены, что работу по пресечению незаконной деятельности на рынке топлива нужно системно и регулярно продолжать. Поэтому обращаемся к премьер-министру с просьбой дать поручение всем уполномоченным органам провести проверки этих объектов розничной торговли топливом на предмет соблюдения действующего законодательства, к нарушителям применить санкции для пресечения незаконной деятельности", — отметила президент НАУ Неля Привалова.

В свою очередь Куюн отмечает, что такие "серые" АЗС могли купить лицензию, дав взятку контролирующим органам. Должностные лица, которые выдают такие лицензии, аргументирует свои действия тем, что они выдают лицензии на основании предоставленных документов, и не имеют полномочий проверять подлинность бумаг и соответствие АЗС требованиям законодательства.

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Власти активизировали борьбу с нелегальным рынком, и это может дать результат

Нелегальный рынок подрывает работу "белого" бизнеса. В НАУ говорят, что общий объем рынка потребления нефтепродуктов разделяется на компании, которые платят налоги и ведут свою деятельность законно, и на компании, которые работают полулегально.

"Если значительные объемы продаж нефтепродуктов в рознице перетекают к тем, кто работает в "серую" или "черную", то у цивилизованных участников рынка объемы доходов падают. А постоянные расходы остаются такими же: налог на землю, зарплата персоналу и налоги на нее, коммунальные платежи и так далее — надо платить каждый месяц, независимо от того, сколько ты продал топлива", — объясняют в ассоциации.

Таким образом, общая сумма расходов ложится на уменьшающийся объем продаж, увеличивая тем самым себестоимость одного литра топлива для честного игрока. Если закрыть существующие лазейки, объемы продаж нефтепродуктов вернутся к тем, кто платит налоги. Тогда их расходы распределятся на большее количество проданных литров, снизится себестоимость и, соответственно, розничная цена для потребителя.

"Выиграл бы бюджет, поскольку "белый" участник платит все налоги, дорожный фонд пополнялся бы, покупатели имели бы лучшую цену при хорошем сервисе", — говорят в НАУ.

В ассоциации считают, что для обеления рынка властям нужно сделать пять шагов: ввести акциз на растворители, которые мини-НПЗ ввозят в страну и смешивают с топливом ради экономии; сделать публичной информацию об уплаченных налогах каждым участником рынка, что даст возможность обществу увидеть и понять, кто из игроков рынка играет по правилам, а кто нет; полноценно использовать уже имеющиеся системы электронного администрирования реализации топлива (СЭАРТ), что позволило бы правоохранителям увидеть абсолютно все транзакции с топливом, выявлять "аномалии" и при их наличии задавать вопросы; снять мораторий на внеплановые фактические проверки, который был введен в 2020 году в связи с эпидемией коронавируса; аннулировать лицензии, незаконно полученные "серыми" АЗС.

По мнению Куюна, прошлая кампания по борьбе с нелегальным рынком нефтепродуктов была скорее показухой. Сегодня этот вопрос у правительства в приоритете. По его словам, совещания на тему борьбы с нелегальным рынком нефтепродуктов проводятся в министерствах и ведомствах еженедельно.

"Весной это был скорее торг: правительство хотело сдержать цены на бензин в условиях роста цен на нефть и согласилось пойти на некоторые уступки трейдерам. Однако в этом году наличная реализация сетей АЗС увеличилась на 20%. Это говорит о том, что часть рынка вышла из тени. Но сейчас я вижу, что речь идет о некоей системной работе: не просто раз пройтись и проверить, а есть желание искоренить проблему", — говорит Куюн.

Федоренко отмечает, что по сути у властей уже в наличии все полномочия, чтобы бороться с нелегальными игроками на рынке нефтепродуктов. "Мы не раз говорили о введении новых норм, принятии новых законов, введении акцизов на импорт растворителей, которые используются в приготовлении топлива. А на самом деле всех полномочий хватает, правоохранительные органы при желании могут законным способом проводить расследования. Просто им для этого нужен толчок и позиция самого органа и контроль над их эффективностью", — говорит топ-менеджер.

С тем, что махинации на рынке нефтепродуктов невозможны без молчаливого одобрения контролирующих структур, согласен и глава парламентского комитета по вопросам финансов, таможенной и налоговой политики Даниил Гетьманцев.

"Мы обратили внимание налоговой, контролирующих и правоохранительных органов на то, что такие злоупотребления возможны только в условиях сотрудничества с контролирующими органами. И мы на следующем заседании комитета примем решение, в котором поставим в зависимость определенные кадровые решения от решения этого вопроса", — сказал Гетьманцев в эфире телеканала "Интер".

Эксперт также считает, что правоохранители имеют все полномочия для борьбы с теневым рынком нефтепродуктов и на заседании комитета 20 октября призвал контролирующие ведомства активизировать свою работу по двум направлениям: борьбе с мини-НПЗ и мониторингу налоговой нагрузки при розничной реализации нефтепродуктов. По его словам, разница налоговой нагрузки на разные сети АЗС отличается в десятки раз, что дает силовикам основания заняться компаниями, которые оптимизируют уплату налогов.

Степан Крьока, специально для Delo.ua