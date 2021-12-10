На АЗС WOG в Киеве продают потенциально опасное топливо — Госэкоинспекция

Госэкоинспекция Столичного округа в ходе плановой проверки нашла на заправке ООО "Вест Петрол Маркет" (бренд WOG) на улице Богатырской, 15 в Киеве бензин и дизельное топливо, которые могут представлять опасность. Об этом говорится в сообщении ГЭИ.

"Госэкоинспекция по результатам документальной проверки обнаружила, что продукция распространяется при отсутствии документов по проведению оценки соответствия импортируемого горючего на соблюдение требований Технического регламента", — заявили в ведомстве.

Кроме того, утверждается, что в ходе проверки инспекторам были созданы искусственные препятствия для отбора образцов продукции для обеспечения проведения экспертизы.

По результатам проверки составлены протокол и заявление в правоохранительные органы по признаку умышленного введения опасной продукции в обращение.

Напомним также, что в ночь на 28 октября произошел взрыв резервуара с газом и пожар на станции WOG под Харьковом.

Тогда на заправке сгорело два грузовика с прицепами, оказавшихся в неудачном для себя месте. Пожар удалось окончательно потушить лишь спустя шесть с половиной суток — днем 3 ноября.