Энергетика 10 минут назад

На АЗС в пригороде Харькова взорвался резервуар с газом: сгорели две фуры (ФОТО, ВИДЕО)

По данным ГСЧС, жертв и пострадавших в результате пожара нет

Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

На трассе Киев — Харьков у села Рай-Еленовка Харьковского района в ночь на 28 октября взорвалась и сгорела автозаправочная станция.

Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, в 4:31 на АЗС произошла разгерметизация подземной емкости с газом (объем 18 кубометров), в результате чего произошел взрыв с последующим возгоранием и распространением пожара на два грузовых автомобиля.

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К тушению привлекли 40 человек и 9 единиц техники. В 5:48 пожар был локализован на площади 250 квадратных метров.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет, также отсутствует угроза распространения пожара на другие объекты АЗС.

Напомним также, что в конце июня в Харькове автобус сгорел дотла прямо на маршруте, следуя по проспекту Жуковского.

В конце мая в Харькове произошел пожар в помещении частного предприятия в здании завода "Коммунар".

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