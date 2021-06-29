Транспорт 10 минут назад

В Харькове автобус сгорел дотла прямо на маршруте (ФОТО, ВИДЕО)

Водитель сразу остановился и высадил пассажиров, благодаря чему жертв удалось избежать

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

Маршрутный автобус I-Van сгорел дотла утром 29 июня в поселке Жуковского в Харькове. Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, двигавшийся по маршруту автобус загорелся у дома по проспекту Жуковского, 3.

Сообщение о происшествии поступило спасателям в 8:31. Сообщается, что водитель сразу остановился и высадил пассажиров.

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"На момент прибытия пожарных 27-й государственной пожарно-спасательной части площадь пожара составляла около 15 квадратных метров. Уже в 8:46 возгорание с помощью пены было локализовано, а в 9:07 полностью ликвидировано", — сообщили в ГСЧС.

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Пострадавших нет. Причина возникновения пожара и сумма причиненного ущерба устанавливаются.

Судя по опубликованным в соцсетям видео, во время пожара автобус оказался полностью объят пламенем. Он двигался в северном направлении по маршруту №240 "Станция метро "Академика Барабашова" — Поселок Жуковского".

Напомним также, что в мае на трассе Киев — Одесса дотла сгорел двухэтажный автобус, а в апреле в Дрогобыче Львовской области загорелся во время движения и дотла сгорел автобус ПАЗ.

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