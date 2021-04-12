Общество 30 минут назад

Во Львовской области загорелся во время движения и дотла сгорел автобус (ФОТО)

Огонь быстро распространился и охватил автобус целиком, водитель обжег "правую конечность"

Фото: ГУ ГСЧС во Львовской области Фото: ГУ ГСЧС во Львовской области
Фото: ГУ ГСЧС во Львовской области

Автобус ПАЗ сгорел 11 апреля на улице Филиппа Орлика в Дрогобыче. Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

Отмечается, что сообщение об инциденте поступило спасателям в 16:40. На момент прибытия пожарных выяснилось, что возгорание произошло во время движения. Огонь быстро распространился и охватил автобус целиком.

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В 16:49 пожарные локализовали пожар, а в 16:55 полностью ликвидировали. В результате пожара огнем уничтожен моторный отсек и салон автобуса.

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Во время возгорания получил ожоги первой степени тяжести правой конечности водитель автобуса — мужчина 1972 года рождения, которого медики госпитализировали в Дрогобычскую городскую больницу.

К ликвидации пожара привлекалось восемь человек личного состава и две единицы спецтехники ГСЧС. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. При этом ведомство не уточняет, возник ли пожар именно во время маршрутного рейса и были ли в этот момент в транспортном средстве другие люди.

Напомним также, что в Ивано-Франковской области в феврале мусоровоз протаранил микроавтобус, в результате чего погибло два человека.

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