Во Львове автомобиль ГСЧС убил ребенка, наехав на крышку люка на дороге

Служебный автомобиль оперативно-координационного центра Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области 21 марта стал причиной гибели ребенка. Об этом говорится в сообщении облуправления ГСЧС.

Отмечается, что автомобиль службы следовал к месту пожара с включенными маячками и специальным звуковым сигналом. Однако в результате наезда на аварийный люк, находившийся на проезжей части, возникла трагедия.

Крышка люка вылетела из-под авто и попала во встречный автомобиль. В результате погиб 11-летний мальчик, находившийся в салоне автомобиля.

"Коллектив Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области шокирован трагическим случаем и выражает искренние соболезнования семье погибшего мальчика", — заявили в ведомстве.

Как сообщили Delo.ua в пресс-службе управления, инцидент произошел во Львове у дома №251 по улице Зеленой.

Тем временем в Польше произошло очередное ДТП с украинцами: автобус вылетел в кювет, в результате чего один человек погиб и пятеро попали в больницу.