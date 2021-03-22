Общество 4 часа назад

Во Львове автомобиль ГСЧС убил ребенка, наехав на крышку люка на дороге

Коллектив службы шокирован случившимся и соболезнует семье мальчика

Фото: ГУ ГСЧС во Львовской области Фото: ГУ ГСЧС во Львовской области
Фото: ГУ ГСЧС во Львовской области

Служебный автомобиль оперативно-координационного центра Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области 21 марта стал причиной гибели ребенка. Об этом говорится в сообщении облуправления ГСЧС.

Отмечается, что автомобиль службы следовал к месту пожара с включенными маячками и специальным звуковым сигналом. Однако в результате наезда на аварийный люк, находившийся на проезжей части, возникла трагедия.

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Крышка люка вылетела из-под авто и попала во встречный автомобиль. В результате погиб 11-летний мальчик, находившийся в салоне автомобиля.

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"Коллектив Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области шокирован трагическим случаем и выражает искренние соболезнования семье погибшего мальчика", — заявили в ведомстве.

Как сообщили Delo.ua в пресс-службе управления, инцидент произошел во Львове у дома №251 по улице Зеленой.

Тем временем в Польше произошло очередное ДТП с украинцами: автобус вылетел в кювет, в результате чего один человек погиб и пятеро попали в больницу.

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