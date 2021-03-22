Происшествия 5 часов назад

В Польше снова перевернулся автобус с украинцами: есть жертвы (ФОТО)

Это уже второй за месяц украинский автобус, который попадает в ДТП неподалеку Кашице в Польше

На месте ДТП автобуса в Польше. Фото: facebook.com/PogotowieRatunkowewPrzemyslu На месте ДТП автобуса в Польше. Фото: facebook.com/PogotowieRatunkowewPrzemyslu
На месте ДТП автобуса в Польше. Фото: facebook.com/PogotowieRatunkowewPrzemyslu

В Польше на территории Подкарпатского воеводства произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автобуса с украинцами.

В результате аварии один гражданин Украины погиб, а еще пять — были госпитализированы, сообщает спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в Twitter.

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По его словам, всего в салоне автобуса находились 10 украинцев. Авария произошла вблизи Кашице.

"1 человек погиб, 5 были госпитализированы", — сообщил дипломат.

В МИД доложили, что сейчас Генеральное консульство Украины в Люблине взаимодействует с правоохранительными органами Польши для выяснения обстоятельств аварии, а также предоставляет пострадавшим консульскую помощь.

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Известно, что ДТП произошло на трассе А4 ночью в воскресенье, 21 марта.

По предварительной информации, автобус врезался в ограждение и вылетел в кювет.

Примечательно, что это уже второй украинский автобус, который попадает в ДТП неподалеку Кашице в Польше в течение марта 2021 года.

Напомним, 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчова-Краковец" автобус "Познань-Херсон" попал в ДТП, в результате чего погибли 5 человек, а 35 человек попали в больницы. Всего в автобусе было 57 украинцев.

Как сообщалось, причиной дорожно-транспортного происшествия с украинским автобусом в Польше могло стать то, что водитель не справился с управлением.

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В частности, вероятной причиной аварии стал неудачный маневр при вождении, когда водитель решил съехать на место стоянки и отдыха. Автобус ехал с допустимой для того участка автомагистрали скоростью, однако она была слишком высокой для запланированного поворота направо.

Отмечается, что водителю уже предъявили обвинение, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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