Авария украинского автобуса в Польше: 9 пострадавших в тяжелом состоянии

В Польше по состоянию на утро воскресенья, 7 марта, в медицинских учреждениях находятся 28 украинцев, которые накануне попали в ДТП на территории этой страны.

Причем девять из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Указано, что всего в дорожно-транспортном происшествии пострадали 35 человек, еще 5 погибли.

Сейчас на месте работают представители Генерального консульства Украины в Люблине.

Также стало известно, что перед аварией водитель автобуса резко начал снижать скорость. В частности, за несколько секунд до ДТП скорость упала до 45 км в час.

Прокурор сообщил, что расследование будет проводиться по факту аварии.

"Тахограф, предоставленный для расследования, показывает, что водитель автобуса ехал со скоростью 96-97 км в час непосредственно перед аварией, но непосредственно перед аварией в течение последних четырех секунд скорость автомобиля упала с 95 до 45 км в час", — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что оба водителя были трезвыми. У них также брали кровь, в том числе на наличие наркотиков и других интоксикантов. Первоначальные тесты не показали их наличия.

На данный момент польская прокуратура допросила второго водителя украинского автобуса. На момент аварии этот водитель не находился за рулем автобуса.

Заместитель районного прокурора Перемышля Беата Старзецкая рассказала, что допрос 35-летнего водителя автобуса уже окончен. Поскольку в момент аварии мужчина не управлял автобусом, то его допросили в качестве свидетеля.

Представитель прокуратуры отметила, что необходимо проверить часть предоставленной водителем автобуса информации, и добавила, что сейчас прокуратура не предоставляет подробной информации о допросе и ДТП.

В свою очередь водитель, который, согласно предварительным данным, находился за рулем автобуса во время аварии, сейчас находится в больнице.

Читайте также: В Польше в ДТП с участием трех микроавтобусов погиб украинец

Тем временем в Украину уже отправилась первая группа пассажиров автобуса, который попал в дорожно-транспортную аварию в Польше. Домой возвращаются 24 украинца.

По данным Министерства иностранных дел Украины, на лечении в польских больницах остаются еще 26 пострадавших в результате аварии.

"При содействии консулов первая группа из 24 украинцев отправилась в Украину. В больницах остаются 26 наших граждан. Они обеспечены необходимым лечением и круглосуточной консульской опекой", — доложил спикер МИД Олег Николенко.

Напомним, авария украинского автобуса в Польше произошла ночью 6 марта вблизи населенного пункта Кашице. Автобус с украинскими номерами следовал по маршруту Познань — Херсон. Изначально в МИД Украины заявили, что в результате аварии 6 украинцев погибли, еще 15 пострадали. Позже число госпитализированных возросло до 35.