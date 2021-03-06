Авария автобуса с украинцами: в Польше уточнили число жертв, названа вероятная причина ДТП

Польские правоохранители уточнили количество жертв дорожно-транспортного происшествия с участием украинского автобуса.

В частности, в аварии погибли 5 украинцев, а 39 — были госпитализированы, сообщает RMF24.

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Указано, что заместитель районного прокурора Пшемысля Беата Сарзецкая уже завершила осмотр места аварии.

"На месте аварии удалось опознать троих из пяти погибших — документы у этих людей были при себе. Это — одна женщина и двое мужчин. Личность двух других будет определена. Все, что известно, это то, что они были женщинами", — отмечает издание.

Тем временем Министерство иностранных дел Украины назвало причину ДТП с украинским автобусом в Польше. Предварительно, водитель не справился с управлением.

Как отмечается, авария произошла около 02:00 вблизи населенного пункта Кашице. Автобус с украинскими номерами следовал по маршруту Познань — Херсон.

"По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось", — сообщили в МИД.

Отмечается, что всего в автобусе находилось 57 украинцев. Пострадавших доставили в медицинские учреждения городов Перемышль, Ярослав, Жешув, Любачев и Рудная Малая.

При этом известно, что 5 из 39-ти украинцев, пострадавших в результате ДТП в Польше, находятся в крайне тяжелом состоянии.

"Среди тех, кто находится в больнице - пятеро в крайне тяжелом состоянии. Врачи, к сожалению, не дают никаких гарантий их выздоровления", — сказал генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк в комментарии "Укринформу".

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По его словам, 16 пассажиров автобуса, которые незначительно пострадали в результате ДТП, перевезли к школьному общежитию в городе Ярославе. На месте им помощь оказывает один из консулов ​​в Люблине. В частности, принимаются меры по содействию им в возвращении домой после завершения всех следственных действий.

Павлюк уточнил, что среди пострадавших — жители разных регионов Украины, в частности Херсонской и Запорожской областей.

В свою очередь двое водителей автобуса находятся в удовлетворительном состоянии и дают показания полиции. Транспортное средство принадлежит перевозчику из Тернополя.

"Совместно с перевозчиком и Львовской ОГА решается вопрос доставки в Украину граждан, которые не пострадали в ДТП или будут выписаны из больниц в ближайшее время", — доложили в МИД.

При этом в ведомстве добавили, что для информирования родных погибших и пострадавших работают круглосуточные "горячие линии" Генерального консульства Украины в Люблине (+48 784138555) и МИД Украины (+38 044 238 15 88).

Напомним, авария украинского автобуса в Польше произошла ночью 6 марта вблизи населенного пункта Кашице. Автобус с украинскими номерами следовал по маршруту Познань — Херсон. Изначально в МИД Украины заявили, что в результате аварии 6 украинцев погибли, еще 15 пострадали. Позже число госпитализированных возросло до 35.