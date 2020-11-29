В Польше в ДТП с участием трех микроавтобусов погиб украинец

На юго-востоке Польши в результате столкновения трех микроавтобусов недалеко от границы с Украиной погиб 60-летний украинец.

ДТП произошло на автодороге между населенными пунктами Майдан Новы и Марковиче Билгораского повета Люблинского воеводства, сообщает пресс-служба полиции Билгораского повета.

Указано, что в ДТП, произошедшем около полудня в пятницу, 27 ноября, пострадали в общей сложности 3 водителя транспортных средств, из которых двое — украинцы.

По информации полиции, 29-летний водитель микроавтобуса Fiat выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes, которым управлял 60-летний украинец.

При этом в Mercedes сзади въехал 23-летний гражданин Украины, который руководил еще одним микроавтобусом марки Mercedes.

Известно, что спасатели пытались спасти жизнь 60-летнего украинца, но в результате полученных травм он скончался.

Полиция установила, что 29-летний водитель автомобиля Fiat, который также был перевезен в больницу, а также 23-летний водитель микроавтобуса Mercedes были трезвыми.

Польские правоохранители призвали всех водителей соблюдать правила дорожного движения, в частности, установленную дистанцию, особенно учитывая скользкую дорогу.

Ранее в Херсонской области произошло дорожно-транспортном происшествии с участием рейсового автобуса. В результате аварии 2 человека погибли, а 18 — пострадали (среди них двое детей).