Происшествия 1 час назад

ДТП с автобусом в Херсонской области: число пострадавших возросло до 18 человек

Количество пострадавших в смертельном ДТП под Херсоном увеличилось почти вдвое

На месте ДТП под Херсоном. Фото: favoritekherson.co На месте ДТП под Херсоном. Фото: favoritekherson.co
На месте ДТП под Херсоном. Фото: favoritekherson.co

В Херсонской области число пострадавших в смертельном дорожно-транспортном происшествии с участием рейсового автобуса возросло до 18 человек, среди них двое детей.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской облгосадминистрации.

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В частности, в ОГА отметили, что авария произошла в условиях небольшого тумана.

Известно, что водитель, зацепив обочину, потерял управление и перевернулся в кювет.

"На месте ДТП работали 10 бригад скорой помощи. Медики оказали помощь 18 пострадавшим: из них 2 ребенка (девочки 15 и 17 лет), 15 пострадавших доставлены в больницы. У водителя травм нет. Две женщины 42-х и 50-ти лет погибли", — доложили в ОГА.

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Напомним, авария рейсового автобуса произошла утром 9 ноября вблизи села Антоновка Херсонской области. Ранее сообщалось о двух погибших и 10 пострадавших в результате ДТП.

Ранее в Полтавской области в результате столкновения с грузовиком погиб прокурор из Сум с семьей.

В конце октября из-за столкновения авто с отбойником погибли сразу четыре человека.

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