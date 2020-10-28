В Сумской области в ДТП погибли 4 человека: неудачное столкновение с отбойником (ФОТО)

В Сумской области утром в среду, 28 октября, произошло дорожно-транспортное происшествие между селами Собичево и Маковое Шосткинского района, в результате которого погибли четыре человека и еще один пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

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Указано, что 20-летний водитель Audi не справился с управлением и столкнулся с отбойником.

"В результате водитель и трое его пассажиров от полученных травм погибли на месте происшествия. Еще одну его пассажирку с телесными повреждениями доставили в Шосткинскую ЦРБ", — говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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Также решается вопрос об открытии уголовного производства по этому факту.

Ранее член участковой избирательной комиссии в селе Козинцы (ранее Бородянский район, ныне вошло в состав Ирпенской городской общины), Ольга Титенко погибла 26 октября в результате ДТП в процессе подсчета голосов.

Напомним, на прошлой неделе в лобовом столкновении под Харьковом погибли отец и дочь.