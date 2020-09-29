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1 час назад

В Запорожской области в ДТП погибли три человека

Полиция устанавливает обстоятельства аварии, в которой погибли трое пассажиров легковушки

Фото: ГУ Нацполиции в Запорожской области Фото: ГУ Нацполиции в Запорожской области
Фото: ГУ Нацполиции в Запорожской области

28 сентября в 19:15 в Пологовское отделение полиции (Запорожская область) поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими.

Как сообщает отдел коммуникации облуправления Нацполиции, при осмотре места происшествия было установлено, что автомобиль Chery под управлением водителя 2004 года рождения, двигаясь по улице Магистральной в городе Пологи, выехал на обочину и перевернулся.

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В результате аварии пассажир 2005 года рождения и мужчина, данные которого устанавливаются, от полученных травм погибли на месте происшествия, еще один мужчина 1981 года умер в карете скорой помощи.

Водитель и пассажир 2004 года рождения с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализированы в больницу.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Для установления всех обстоятельств происшествия полиция обращается с просьбой откликнуться свидетелей ДТП или водителей, которые имеют видеозаписи движения автомобиля, по телефонам (095) 735-56-93, (097) 139-63-24 или 102.

Напомним, 1 августа на автодороге "Васильевка — Бердянск" в Запорожской области водитель автомобиля BМW во время обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем MАN. 

В результате ДТП водитель иномарки и три его пассажира — женщины 1997 и 2001 годов рождения и мужчина 1995 года рождения — погибли на месте. Водитель грузовика госпитализирован в больницу с телесными повреждениями.

 

 

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