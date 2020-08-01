ДТП в Запорожской области: иномарка врезалась в фуру, погибли четыре человека (ФОТО)

Сегодня, 1 августа 2020, в 7:45 в Васильевский отдел Главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение о смертельной аварии на автодороге "Васильевка — Бердянск".

Как сообщает отдел коммуникаций облуправления Нацполиции, водитель автомобиля BМW (его данные устанавливаются), двигаясь со стороны города Васильевка в сторону Бердянска, во время обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем MАN.

В результате аварии водитель иномарки и три его пассажира — женщины 1997 и 2001 годов рождения и мужчина 1995 года рождения — погибли на месте. Водитель грузовика госпитализирован в больницу с телесными повреждениями.

На место происшествия выехали руководство областного управления полиции, следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий и экспертно-криминалистическая лаборатория.

По информации правоохранителей, на месте совершения ДТП организован объезд транспорта через соседние населенные пункты. Место происшествия охраняется выделенными дополнительными силами полиции. Следователи проводят осмотр.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам части 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители обращаются к свидетелям ДТП или водителям транспортных средств, которые имеют видеозаписи, касающиеся указанного события, с просьбой откликнуться и обратиться по телефону (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 или "102".

Напомним, 18 июля в Одесской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 6 человек и еще 3 — госпитализированы.