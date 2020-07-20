Трагедия на Закарпатье: в ДТП погибли три человека

19 июля возле села Ивановцы Мукачевского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Закарпатской области.

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По данным следствия, автомобиль Mazda, за рулем которого был житель Мукачево, столкнулся с грузовиком Man, которая двигалась навстречу.

"В результате удара крупногабаритную машину выбросило с дороги, после чего она загорелась. Водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров, 10-летняя девочка и 23-летний молодой человек, погибли на месте аварии. 46-летняя женщина доставлена ​​в районную больницу для оказания медицинской помощи.

Водитель грузовика с ушибами также госпитализирован в медучреждение", — сообщили в полиции.

Как сообщалось ранее, 12 июля примерно в 17:22 водитель "Мерседеса" в состоянии алкогольного опьянения ехал по Старообуховской трассе под Киевом и, не справившись с управлением, столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz 311CDI, после чего выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Hyundai Tucson.

Вследствие ДТП пострадали 5 человек, которые ехали в автомобиле Hyundai. Водитель и двое его пассажиров (женщина и малолетняя девочка — Delo.ua) скончались на месте.

Еще двое мальчиков были госпитализированы, один из них скончался в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу, за жизнь другого продолжают бороться врачи.

Напомним, на днях в Одесской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 6 человек и еще 3 — госпитализированы. Для деблокации тел погибших были привлечены спасатели