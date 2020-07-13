Смертельное ДТП под Киевом: пьяному водителю Mercedes грозит до 10 лет тюрьмы

В понедельник, 13 июля, водителю "Мерседеса", который днем ранее устроил смертельное ДТП на Столичном шоссе, объявили о подозрении. Об этом сообщили в прокуратуре Киева.

По предварительным данным, 12 июля примерно в 17:22 он в состоянии алкогольного опьянения ехал на Старооуховской трассе под Киевом, не справившись с управлением, столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz 311CDI, после чего выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Hyundai Tucson.

Вследствие ДТП пострадали 5 человек, которые ехали в автомобиле Hyundai. Водитель и двое его пассажиров (женщина и малолетняя девочка — Delo.ua) скончались на месте. Еще двое мальчиков были госпитализированы, один из них скончался в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу, за жизнь другого продолжают бороться врачи.

По сообщениям СМИ за рулем иномарки, которая спровоцировала смертельную аварию, был 39-летний гражданин Украины Антон Желеп. Мужчина был дважды судим. Желеп "отсидел" в тюрьме 10 лет за смертельное ДТП, в котором погибла женщина.

По данному факту следственным управлением ГУНП в городе Киев начали уголовное производство. По результатам тестирования прибором DRAGER, у водителя определено содержание алкоголя 1,32 промилле. За содеянное подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

На трагедию уже отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. На селекторном совещании он подчеркнул необходимость срочного принятия Верховной Радой законопроекта, ужесточающего ответственность за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.

"ДТП на Столичном шоссе под Киевом — последний страшный пример халатности и безответственности некоторых водителей. Погибло двое взрослых и двое детей. За жизнь еще одного мальчика борются наши врачи. И это — не первая авария, вызванная этим водителем. Этот законопроект чрезвычайно важен. Законодательная ответственность за такие случаи — это гарантия того, что государство стоит на защите безопасности каждой семьи и каждого украинца", — заявил гарант.

13 июля Верховная Рада поддержала этот законопроект в первом чтении.