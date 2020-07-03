Общество 60 минут назад

Зеленский подписал закон, отменяющий уголовную ответственность за "пьяную" езду

Ответственность за управление автомобилем в состоянии опьянения будет по-прежнему административной

Отвественность за "пьяную" езду по-прежнему будет административной Отвественность за "пьяную" езду по-прежнему будет административной
Отвественность за "пьяную" езду по-прежнему будет административной

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии, которая вступила в силу с 1 июля.

В частности, закон от 22 ноября 2018 №2617-VIII, который вводит понятие "уголовного проступка" и предусматривает уголовную ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения, вступил в силу 1 июля 2020 года.

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Скриншот: Уголовный кодекс Украины

Кроме того, согласно закону, управление транспортом под воздействием алкоголя, наркотиков или лекарств, передача управления человеку в таком состоянии, отказ от проверки или употребление таких веществ после аварии наказывается штрафом от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 до 34 тысяч грн) с лишением права управлять на срок до 3 лет.

При повторном нарушении — штраф до 51 тысячи грн с лишением права управления на срок 2-3 года.

Скриншот: Уголовный кодекс Украины

При этом, в июне 2020 года Верховная Рада приняла закон № 3314, который исключает статью 286-1 из УК Украины и фактически уголовную ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Это правонарушение как и прежде будет регулировать статья 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях. 2 июля принятый нормативный акт подписал президент Владимир Зеленский.

Скриншот: Судебно-юридическая газета

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Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел инициирует увеличение размера штрафов за превышение скорости на дорогах. В частности, повыситься должна сумма взыскания для тех, кто превышает на более, чем 50 км/ч — с 510 грн до 3 400 грн.

Напомним, 1 июня 2020 года в Украине с 00:00 заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения. За первые 5 дней работы камеры выявили 200 тысяч фактов превышения скорости.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: "Дело"

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