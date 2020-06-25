МВД намерено в разы увеличить штрафы за превышение скорости

Министерство внутренних дел (МВД) инициирует увеличение размера штрафов за превышение скорости на дорогах. В частности, повыситься должна сумма взыскания для тех, кто превышает на более, чем 50 км/ч — с 510 грн до 3 400 грн.

Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в интервью "РБК-Украина".

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"Если человек превысил до 50 км/ч, то на протяжении 10 дней он должен заплатить 127,5 гривен, если более 50 км/ч — 510 гривен. Мы подготовили законопроект, чтобы цифра была значительно больше — 3400 гривен для тех, кто превысил больше, чем на 50 км/ч", — сообщил он.

Кроме того, с 1 июля в Украине должны заработать дополнительные функции системы автоматической фиксации нарушений на дорогах: контроль проезда перекрестков на красный свет и езды по полосе для общественного транспорта, сообщил Геращенко.

По словам замглавы МВД, на сегодняшний день в Украине определено порядка 1 200 опасных участков дорог и установлено около 50 камер. В 2020 году на опасных местах на автомагистралях должно появиться еще 220.

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При этом, уже сейчас в ведомстве фиксируют сокращение количества нарушений скоростного режима — если за первый день работы системы автофиксации было зафиксировано 68 тысяч нарушений, то 18 июня их было уже 13,5 тысяч.

"Мы за два года установим около тысячи камер по стране. Всего система рассчитана на 6 тысяч камер, она месяцами хранит информацию, и каждый, кто получает штраф, может посмотреть, где он нарушил. Мы подключаем к ней все банки, и, если человек согласен с тем, что он нарушил, он за 30 секунд со своего смартфона может рассчитаться. Наша цель — не сбор денег, а безопасность на дорогах", — сказал Геращенко.

Напомним, 1 июня 2020 года в Украине с 00:00 заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения. За первые 5 дней работы камеры выявили 200 тысяч фактов превышения скорости.

11 июня глава МВД Арсен Аваков сообщил, что за 10 суток работы системы автофиксации нарушений скоростного режима в Киеве и Киевской области количество нарушений снизилось вдвое, оплачено 7399 штрафов, на счет Госказначейства зачислено свыше 1,4 млн грн.