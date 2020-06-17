Opendatabot запустил в Украине бесплатный мониторинг штрафов ПДД

Украинский сервис открытых данных Opendatabot запустил бесплатное отслеживание штрафов за нарушение правил дорожного движения.

В том числе и тех, которые были выставлены по результатам работы камер автоматической фиксации, сообщает Ain.ua.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что подписаться на этот сервис уже можно сейчас. Для этого нужно отправить боту свой ИНН (или номер постановления) и нажать кнопку "Отправить".

Предполагается, что бот покажет все актуальные штрафы и с этого момента будет присылать оповещения о новых штрафах и нарушениях ПДД.

При этом оплатить штраф можно сразу же — через бот. Оплата проводится с одновременным уведомлением об этом факте МВД.

По данным сервиса, только в Киеве камеры автофиксации выписывают более 50 тысяч штрафов в день.

"Каждый десятый подписчик Opendatabot получил сегодня уведомление, что у него есть неоплаченный штраф. В основном — это старые штрафы, но уже пошли штрафы автоматической фиксации", — отметил сооснователь сервиса Алексей Иванкин.

Читайте также: Система автофиксации на дорогах выявила 200 тысяч нарушений ПДД за 5 дней работы

Как сообщается, штрафы выписываются на владельца, а не на водителя авто. Первые 14 дней действует льготный период на уплату штрафа — уже через 2 недели сумма задолженности вырастет вдвое, поэтому владельцам транспортного средства важно как можно скорее получить информацию и оплатить штраф.

Несвоевременная уплата штрафа влечет за собой попадание в Единый реестр должников и блокировку банковских счетов. Причем, не на сумму штрафа, а полностью.

Кроме того, неплательщику грозит запрет на продажу и покупку авто и недвижимости и выезда за границу.

Ранее АО "ПриватБанк" добавил в свой сервис Приват24 новый функционал поиска и оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения, в том числе оформленных системой видеофиксации нарушений, которая работает в Украине с 1 июня 2020 года.

Напомним, 1 июня в Киеве и области заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения. В частности, правонарушения в столице фиксируют 20 камер.