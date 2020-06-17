Opendatabot запустил в Украине бесплатный мониторинг штрафов ПДД

Украинский сервис открытых данных Opendatabot запустил бесплатное отслеживание штрафов за нарушение правил дорожного движения.
В том числе и тех, которые были выставлены по результатам работы камер автоматической фиксации, сообщает Ain.ua.
Указано, что подписаться на этот сервис уже можно сейчас. Для этого нужно отправить боту свой ИНН (или номер постановления) и нажать кнопку "Отправить".
Предполагается, что бот покажет все актуальные штрафы и с этого момента будет присылать оповещения о новых штрафах и нарушениях ПДД.
При этом оплатить штраф можно сразу же — через бот. Оплата проводится с одновременным уведомлением об этом факте МВД.
По данным сервиса, только в Киеве камеры автофиксации выписывают более 50 тысяч штрафов в день.
"Каждый десятый подписчик Opendatabot получил сегодня уведомление, что у него есть неоплаченный штраф. В основном — это старые штрафы, но уже пошли штрафы автоматической фиксации", — отметил сооснователь сервиса Алексей Иванкин.
Как сообщается, штрафы выписываются на владельца, а не на водителя авто. Первые 14 дней действует льготный период на уплату штрафа — уже через 2 недели сумма задолженности вырастет вдвое, поэтому владельцам транспортного средства важно как можно скорее получить информацию и оплатить штраф.
Несвоевременная уплата штрафа влечет за собой попадание в Единый реестр должников и блокировку банковских счетов. Причем, не на сумму штрафа, а полностью.
Кроме того, неплательщику грозит запрет на продажу и покупку авто и недвижимости и выезда за границу.
Ранее АО "ПриватБанк" добавил в свой сервис Приват24 новый функционал поиска и оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения, в том числе оформленных системой видеофиксации нарушений, которая работает в Украине с 1 июня 2020 года.
Напомним, 1 июня в Киеве и области заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения. В частности, правонарушения в столице фиксируют 20 камер.