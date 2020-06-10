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Приват24 начал отслеживать штрафников ПДД

В мобильной версии для iOS штрафы можно найти в разделе "Платежи" через поиск получателя "Штрафы за нарушения ПДД"

АО "ПриватБанк" добавил в свой сервис Приват24 новый функционал поиска и оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения, в том числе оформленных системой видеофиксации нарушений, которая работает в Украине с 1 июня 2020 года.

Как сообщает пресс-служба финучреждения, штрафной" сервис доступен всем клиентам банка в новой веб версии Приват24 https://next.privat24.ua и мобильном банке Privat24  для Android и iOs.

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Для получения информации о неоплаченных штрафах нужно перейти в раздел "Платежи" — "Штрафы за нарушения ПДД".

В мобильной версии для iOS штрафы можно найти в разделе "Платежи" через поиск получателя "Штрафы за нарушения ПДД".

Приват24 автоматически "подтянет" информацию из базы данных МВД по номеру ИНН клиента банка. Также получить информацию о неоплаченных штрафах можно по номеру постановления о наложении штрафа.

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Оплатить штраф в один клик можно с помощью любой карты, привязанный к Приват24.

Напомним, 1 июня в Киеве и области заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения. В частности, правонарушения в столице фиксируют 20 камер.

Ранее сроки запуска этой системы дважды переносились, пока Кабинет министров не определился с окончательной датой — 1 июня.

Также сообщалось, что Министерство внутренних дел инициирует законопроект о лишении водительских удостоверений системных нарушителей правил дорожного движения (ПДД).

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