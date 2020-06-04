МВД хочет отбирать водительские права у системных нарушителей ПДД (ВИДЕО)

Министерство внутренних дел инициирует законопроект о лишении водительских удостоверений системных нарушителей правил дорожного движения (ПДД).

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Если штрафов наберется более 10 или 15, то такое лицо должно остаться без прав, и оно будет вынуждено пересдавать экзамен на их получение", — отметил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

В то же время он объяснил, что есть несколько возможностей платить штрафы за превышение скорости в автоматическом режиме.

Первый — когда в адрес регистрации транспортного средства приходит письмо-уведомление с административным протоколом. На протоколе есть QR-код, нарушитель может зайти и даже пересмотреть момент превышения скорости.

Указано, что если смартфон подключен к системе банковских платежей, то штраф можно оплатить сразу.

Второй вариант — зарегистрироваться на сайте "Электронный кабинет водителя", штрафы будут приходить в виде сообщения.

Напомним, 1 июня МВД запустило систему фотовидеофиксации нарушений ПДД в штатном режиме в Киеве и Киевской области.

За первый же день система автофиксации нарушений на дорогах зафиксировала более 35 тысяч случаев превышения скорости.