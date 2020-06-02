Транспорт 50 минут назад

На второй день работы видеофиксации ПДД количество нарушителей упало на 40%

На второй день работы системы, за девять часов выявлено 10 тысяч 469 нарушителей

Фото: Big Kyiv Фото: Big Kyiv
Фото: Big Kyiv

В результате запуска системы видеофиксациив в Киеве существенно сократилось количество нарушителей правил дорожного движения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Кратко и по делу в Telegram

"Запуск превышения скорости начал давать первые плоды! Так в понедельник, за 9 часов работы с 00:00 до 9:00, система зафиксировала 17 477 случаев превышения скоростного режима. А на второй день работы системы, за те же 9 часов, нарушителей стало — 10 469 или на 40% меньше!", — написал Геращенко.

Замглавы МВД добавил, что вероятность совершения ДТП, связанного с нарушением водителем скоростного режима, также снизилась.

Напомним, в Украине с 1 июня заработала система автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Читайте также:
Стало известно расположение камер автофиксации нарушений ПДД в Киеве (КАРТА)

За первые 17 часов работы камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения зафиксировано 35 тысяч 762 события.

На участках наибольшей концентрации дорожно-транспортных происшествий нарушения ПДД теперь будут фиксировать специальные камеры, а водители получат так называемые "письма счастья" — специальные уведомления о штрафах по почте.

На первом этапе запуска заработают камеры в Киеве и Киевской области (20 в столице и 30 в области). В целом по стране планируют установить около 700 камер. Они регистрируют нарушения в автоматическом режиме, отправляя фото или видео нарушения в общий центр обработки данных МВД и Нацполиции.

Операторы специальных центров проверят зафиксированные нарушения, определят пользователя транспортного средства, сверив марку автомобиля и его номер. После этого будет составлено уведомление о правонарушении, скрепленное электронной подписью.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Uber запустил в Украине сервис деловых поездок для бизнеса
Uber запустил в Украине сервис деловых поездок для бизнеса
За первый день работы автофиксации ПДД в Киеве зарегистрировано более 35 тысяч нарушений
За первый день работы автофиксации ПДД в Киеве зарегистрировано более 35 тысяч нарушений
Из Госрезерва Украины пропало 150 вагонов зерна — аудит
Из Госрезерва Украины пропало 150 вагонов зерна — аудит
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: лайфхаки от Аниты Соловей из Live.Here.Hotel и Алексея Самулева из Questoria.ua

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. На Одесском рынке произошла перестрелка, есть раненые (ВИДЕО)

  3. Мужчина угрожал взорвать мост Метро в Киеве — полиция его задержала (ФОТО, ВИДЕО)

  4. Оснований для укрепления курса гривни нет — глава Минфина

  5. В IKEA назвали сроки возобновления работы онлайн-магазина в Украине

Загрузка...