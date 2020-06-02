На второй день работы видеофиксации ПДД количество нарушителей упало на 40%

В результате запуска системы видеофиксациив в Киеве существенно сократилось количество нарушителей правил дорожного движения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Запуск превышения скорости начал давать первые плоды! Так в понедельник, за 9 часов работы с 00:00 до 9:00, система зафиксировала 17 477 случаев превышения скоростного режима. А на второй день работы системы, за те же 9 часов, нарушителей стало — 10 469 или на 40% меньше!", — написал Геращенко.

Замглавы МВД добавил, что вероятность совершения ДТП, связанного с нарушением водителем скоростного режима, также снизилась.

Напомним, в Украине с 1 июня заработала система автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

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За первые 17 часов работы камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения зафиксировано 35 тысяч 762 события.

На участках наибольшей концентрации дорожно-транспортных происшествий нарушения ПДД теперь будут фиксировать специальные камеры, а водители получат так называемые "письма счастья" — специальные уведомления о штрафах по почте.

На первом этапе запуска заработают камеры в Киеве и Киевской области (20 в столице и 30 в области). В целом по стране планируют установить около 700 камер. Они регистрируют нарушения в автоматическом режиме, отправляя фото или видео нарушения в общий центр обработки данных МВД и Нацполиции.

Операторы специальных центров проверят зафиксированные нарушения, определят пользователя транспортного средства, сверив марку автомобиля и его номер. После этого будет составлено уведомление о правонарушении, скрепленное электронной подписью.