С 1 июня в Украине заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения

В Украине с 1 июня заработала система автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. На участках наибольшей концентрации дорожно-транспортных происшествий нарушения ПДД теперь будут фиксировать специальные камеры, а водители получат так называемые "письма счастья" — специальные уведомления о штрафах по почте.

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, первым нарушителем скоростного режима, которого зафиксировала новая система, стал автомобиль Audi Q7, которого сфотографировала камера по адресу Чоколовский бульвар, 24 (Киев).

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Геращенко отметил, что авто двигалось по бульвару в 00:01 1 июня со скоростью 75 километров в час при разрешенном скоростном режиме на этой магистрали — до 70 километров в час.

"Эта камера установлена именно там, так как это одно из мест концентрации ДТП с тяжкими последствиями. В этом месте в Чоколовский бульвар, через нерегулируемый перекрёсток, вливается дорожный трафик с улицы Авиаконструктора Антонова и водители, двигающиеся со стороны Севастопольской площади с превышением скорости, не успевают среагировать и затормозить. Теперь владелице Audi Q7 на адрес ее регистрации придет письмо с сообщением о правонарушении с QR кодом, по которому она сможет посмотреть видеофайл с местом и временем события и с информацией о сути произошедшего", — подчеркнул чиновник.

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Он напомнил, что если водитель оплатит штраф в течение 10 дней с момента получения уведомления, то сумма составит 127,5 гривен. После 10 дней — 255 гривен. Если же штраф не будет оплачен, то его "будут взыскивать через систему Исполнительной службы Министерства юстиции".

Напомним, что на первом этапе запуска заработают камеры в Киеве и Киевской области (20 в столице и 30 в области). В целом по стране планируют установить около 700 камер. Они регистрируют нарушения в автоматическом режиме, отправляя фото или видео нарушения в общий центр обработки данных МВД и Нацполиции. Операторы специальных центров проверят зафиксированные нарушения, определят пользователя транспортного средства, сверив марку автомобиля и его номер. После этого будет составлено уведомление о правонарушении, скрепленное электронной подписью.

В распечатанном виде это так называемое "письмо счастья" отправят владельцу авто. Кроме того, водители также смогут получать информацию о нарушениях по электронной почте, если электронный адрес зарегистрирован в МВД по специальному заявлению. Ранее отмечалось, что на первом этапе штрафовать будут только за превышение скорости, а до конца года — и за другие нарушения ПДД. Среди них будут проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, нарушение правил остановки, нарушение правил установленного для транспортных средств запрета двигаться по полосе для маршрутных транспортных средств, выезд на полосу встречного движения.

Ранее систему фотофиксации превышения скорости планировали запустить с 1 мая 2020 года, но затем из-за карантина дату запуска решили перенести.

Напомним, что 9 мая, около 22:00, на автодороге между селами Нападовка и Люлинцы Калиновского района Винницкой области произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito, 28-летний житель Калиновки, на высокой скорости не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги столкнулся с деревом.