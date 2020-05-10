Страшное ДТП в Винницкой области: в аварии погибли трое военных (ФОТО)

9 мая около 22:00 на автодороге между селами Нападовка и Люлинцы Калиновского района Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека.

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Об этом сообщает отдел коммуникации областного управления Национальной полиции.

По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito, 28-летний житель Калиновки, на высокой скорости не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги столкнулся с деревом.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель, его 27-летний пассажир и 28-летняя пассажирка, военнослужащие воинской части А 1119, от полученных травм скончались на месте происшествия.

20-летняя пассажирка этого автомобиля в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимационное отделение Калиновской районной больницы.

Все обстоятельства и причины аварии расследуются в рамках открытого уголовного производства по части 3 статьи 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Как сообщалось ранее, 19 апреля в 22:40 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в поселке городского типа Павлыш Онуфриевского района Кировоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие.

В результате аварии погибли четыре человека, которые находились в легковом автомобиле.