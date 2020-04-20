Происшествия 50 минут назад

В Кировоградской области "Таврия" врезалась в грузовик, погибли четыре человека (ФОТО)

Чтобы извлечь тела погибших из авто, спасателям пришлось вырезать кузов машины пневмоинструментом

В Кировоградской области "Таврия" врезалась в грузовик, погибли четыре человека (ФОТО) В Кировоградской области "Таврия" врезалась в грузовик, погибли четыре человека (ФОТО)
Фото: ГСЧС

Вчера, 19 апреля, в 22:40 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в поселке городского типа Павлыш Онуфриевского района Кировоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие.

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Как сообщает пресс-центр облуправления ГСЧС, на перекрестке улиц Первомайская и Сухомлинского столкнулись грузовой автомобиль DAF и легковой автомобиль "Таврия".

В результате аварии погибли четыре человека, которые находились в легковом автомобиле.

Спасатели 33-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Онуфриевка, прибывшие на место происшествия, с помощью пневмоинструмента деблокировали тела погибших.

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На ликвидацию последствий ДТП от 33 ДПРЧ привлекались пять человек личного состава и одна единица техники.

Напомним, 7 марта на Бориспольской окружной столкнулись фура Renault и Peugeot 307 CC. В результате аварии погибли три человека.

2 марта, в 5:50 на трассе Чугуев — Меловое в Харьковской области на въезде в город Купянск столкнулись КамАЗ с прицепом и Daewoo Lanos.

В результате аварии 22-летний водитель Daewoo и двое его пассажиров — женщины 24 и 44 лет — от полученных травм погибли на месте.

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