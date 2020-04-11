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40 минут назад

Закарпатский "король контрабанды" погиб в ДТП — СМИ

Речь идет о контрабандисте по прозвищу "Доки"

Закарпатский "король контрабанды" погиб в ДТП — СМИ Закарпатский "король контрабанды" погиб в ДТП — СМИ
Последствия ДТП в Ровенской области. Фото: Нацполиция

В Ровенской области на трассе "Киев-Чоп" утром в субботу, 11 апреля, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб житель Закарпатья.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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Указано, что смертельное автопроисшествие произошло 11 апреля около 6:40 на автодороге "Киев-Чоп".

"Следователь предварительно установил, что на автодороге возле села Великая Омеляна водитель автомобиля "Mercedes-Benz C-Class" — 45-летний житель Закарпатской области, — не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и на закругленном участке дороги въехал в отбойник с последующим опрокидыванием в кювет", — говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель от полученных травм погиб на месте происшествия.

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По данным некоторых СМИ, за рулем находился известный на Закарпатье контрабандист по прозвищу "Доки".

На данный момент по факту аварии начато досудебное расследование.

Как сообщалось, 14-15 марта общими усилиями Таможенной службы, Национальной полиции и Государственной пограничной службы Украины было предотвращены попытки переправить через границу 130 тысяч медицинских масок.

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