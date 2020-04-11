Закарпатский "король контрабанды" погиб в ДТП — СМИ

В Ровенской области на трассе "Киев-Чоп" утром в субботу, 11 апреля, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб житель Закарпатья.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Указано, что смертельное автопроисшествие произошло 11 апреля около 6:40 на автодороге "Киев-Чоп".

"Следователь предварительно установил, что на автодороге возле села Великая Омеляна водитель автомобиля "Mercedes-Benz C-Class" — 45-летний житель Закарпатской области, — не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и на закругленном участке дороги въехал в отбойник с последующим опрокидыванием в кювет", — говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель от полученных травм погиб на месте происшествия.

По данным некоторых СМИ, за рулем находился известный на Закарпатье контрабандист по прозвищу "Доки".

На данный момент по факту аварии начато досудебное расследование.

Как сообщалось, 14-15 марта общими усилиями Таможенной службы, Национальной полиции и Государственной пограничной службы Украины было предотвращены попытки переправить через границу 130 тысяч медицинских масок.