В Харьковской области Lanos врезался в КамАЗ, погибли четыре человека (ФОТО)

Сегодня, 2 марта, в 5:50 на трассе Чугуев — Меловое в Харьковской области на въезде в город Купянск столкнулись КамАЗ с прицепом и Daewoo Lanos.

Как сообщает пресс-служба облуправления Нацполиции, в результате аварии 22-летний водитель Daewoo и двое его пассажиров — женщины 24 и 44 лет — от полученных травм погибли на месте.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Еще один пассажир автомобиля — 47-летний мужчина — был госпитализирован в местную больницу, однако вскоре скончался.

Следователями открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

В настоящее время решается вопрос о задержании 36-летнего водителя грузовика в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, 5 февраля в Изюме Харьковской области на трассе "Киев — Харьков — Довжанский" в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погибли пять человек, еще один пострадал.