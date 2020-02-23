Происшествия 50 минут назад

Возле Николаева в ДТП попали маршрутка и грузовик: 10 пострадавших (ФОТО)

Авария произошла на 115 км автодороги Одесса — Мелитополь — Новоазовск

Возле Николаева в ДТП попали маршрутка и грузовик: 10 пострадавших (ФОТО) Возле Николаева в ДТП попали маршрутка и грузовик: 10 пострадавших (ФОТО)
Последствия ДТП под Николаевом. Фото: Нацполиция

В Николаевской области в результате столкновения маршрутки с грузовиком на автодороге Одесса — Мелитополь — Новоазовск получили травмы 10 человек.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.

Указано, что 22 февраля, около 18:30 на 115 км автодороги Одесса — Мелитополь — Новоазовск в Николаевском районе произошло столкновение грузового автомобиля DAF с цистерной и маршрутного микроавтобуса сообщением Маловарваровка — Центральный рынок, следовавшего по встречному направлению.

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"Вследствие ДТП 8 пассажиров и водитель автобуса, а также водитель грузовика, с телесными повреждениями были доставлены в больницу Николаева. Всего в рейсовом автобусе находились 12 пассажиров и водитель", — говорится в сообщении.

Предварительно следователи квалифицировали событие по статье УК нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

На данный момент полиция устанавливает все обстоятельства и причины автоаварии.

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Напомним, 8 февраля 2020 года около 00:00, на 694 км автодороги М-4 Дон в Верхнемамонском районе Воронежской области Российской Федерации произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Vito с номерными знаками Украины и грузового автомобиля MAN.

В результате ДТП водитель микроавтобуса и двое пассажиров, женщина в возрасте 31 года и 37-летний мужчина, погибли на месте. Погибшие имели при себе паспорта граждан Украины.

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